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رياضة
تعادل الطلائع والانتاج الحربي والمصرى يعتلى قمة الدورى
الخميس 14 سبتمبر 2017 10:02 م
طلائع الجيش والانتاج
أخر الأخبار
طلائع الجيش والانتاج
على المصرى
حسم التعادل الإيجابى، بهدفين لفريقي طلائع الجيش و الإنتاج الحربى، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ستاد "جهاز الرياضة العسكرى"، ضمن لقاءات اليوم الأول، للجولة الثانية، من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
تقدم عمر السعيد بهدف للإنتاج فى الدقيقة الخامسة، وبعدها بدقيقتين تعادل عاصم صلاح للطلائع بهدف رائع، قبل أن يعود محمد خليفة ليتقدم للضيوف فى الدقيقة 22، قبل أن يختتم جيروم وايا أهداف اللقاء، بهدف التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 58.
وكانت الجولة الثانية قد أفتتحت، بلقاء بتروجت مع المصرى، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وأنتهى بفوز الفريق البورسعيدى، بهدف نظيف للبوركيني أرنستيد بانسيه، في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.
وشهد اللقاء تعرض كريم العراقى لاعب المصري، للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافى للقاء، وتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة، برصيد ستة نقاط، فيما تجمد رصيد بتروجت، عند نقطة حصدها من التعادل مع الداخلية.
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