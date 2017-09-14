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اقتصاد وأسواق

الحديد يصل لمستوي تاريخي

الحديد
الحديد
الحديد

عمر سالم

أعلنت مجموعة حديد بشاى عن زيادة أسعارها بداية من غد  ١٥ سبتمبر، بنحو ١٧٠ جنيها للطن ليصل إلى ١١٩٧٠ جنيها للطن تسليم مصنع للمرة الثانيه خلال ثلاثة أيام.

وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد في تصريحات لـ "المال" إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ١٥ سبتمبر الجارى إلى ١١٩٧٠ جنيها للطن بدلا من ١١٨٠٠جنيها خلال ١٢ سبتمبر  الجارى. 


وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو ١٢.٤ جنيها للطن ، وهو سعر تاريخي، موضحا أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت. الذى بلغ ٥٤٥ دولارا


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