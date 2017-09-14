نصر: تجهيز غالبية مشروعات الخريطة الاستثمارية

سحر نصر 10



منى عبدالباري:



قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.سحر نصر، إن غالبية المشروعات التي ستتضمنها الخريطة الاستثمارية ستكون جاهزة بشكل شبه كامل، على صعيد توفر الأرض والتراخيص البيئية والأمنية، وأنه يمكن البدء فيها مباشرة.



وأشارت إلى أنه في حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في المجال، وجدوى المشروع، مؤكدة على أنه من أهم مباديء قانون الاستثمار الجديد إتاحة فرصة عادلة من خلال الشفافية والحوكمة الأفضل، دون التفرقة على أساس الجنس أو حجم المشروع، والنطاق الجغرافي، أو جنسية المستثمر.



ولفتت إلى مواصلة الوزارة إعداد الخريطة الاستثمارية التي تتضمن 600 فرصة استثمارية، وذلك من خلال تجميع المشروعات من جميع المحافظات والوزارات.



وتتوزع الفرص الاستثمارية على الخريطة على مختلف القطاعات الصناعى والبتروكيماويات والزراعة والسياحة والتصنيع والمنسوجات والصناعات الكهربائية والتشييد و البناء والبترول والغاز والتعليم والقطاع الصحي والتصدير ، كما تشمل جميع المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع المثلث الذهبي أيضا.



وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد قالت إنها لدى مجلس الدولة حاليا، وسيتم إصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما أكدت في الوقت نفسه أن تفعيل اللائحة على نفس درجة أهمية اللائحة وإصدارها .



ولفت نصر إلى أن الوزارة بدأت في الخريطة الاستثمارية قبل تفعيل القانون، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من الأخيرة قبل اصدار اللائحة، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة الخريطة على الموقع الالكترونى للوزارة، بعد الانتهاء من وضع جميع الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها.



وأكدت أن الوزارة تركز حاليا على عدة محاور، أهمها تحسين ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال، وذلك من خلال ميكنة جميع الخدمات المتعلقة باستصدار التراخيص للمشروعات، وتعديل مهام الشركات والموافقات للمستثمر الأجنبي والعمالة الأجنبية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لتلك الخطوات، وتدريب العاملين، وإرسالهم لدول أخرى للتدريب على التكنولوجيا المماثلة، وأيضا تحسين البيئة الاستثمارية عبر وضع فرص استثمارية بها شفافية، وتوفير الأراضي، وتيسير الإجراءات على المستثمرين.



كما أشارت إلى أن اتفاق تفعيل سجل الضمانات المنقولة، والذي تم توقيع تعاقد بشأنه منذ أيام قليلة، بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score، بقيمة 50 مليون جنيه، من شأنه تحسين مركز مصر بقوة بمؤشر ممارسة الأعمال.

