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أسواق عربية
مكاسب 3 بورصات عربية بقيادة القاهرة
الخميس 14 سبتمبر 2017 08:15 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين:
صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة القاهرة، وهبطت مؤشرات 5 بورصات، منها الدوحة بنسبة ضعيفة، مع استمرار بيع المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات القطرية، منذ أزمة مقاطعة 4 دول عربية لدولة قطر، دبلوماسيا وتجاريا، فى يونيو الماضى.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بأكثر من 1.3% ليسجل 13611 نقطة، بفضل إطلاق سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى زيادة أحجام التداول على مدى الستة أشهر القادمة، مع إعطاء أولوية لإدراج الشركات الكبيرة.
وارتفعت بورصتى الإمارات، سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.6 % ليصل 4481 نقطة، وكذلك شقيقته سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.1 %، ليستقر عند 3657 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2 % للجلسة التاسعة على التوالى ليصل إلى 8409 نقطة، مع تراجع المؤشر 6 % خلال تلك الجلسات ليسجل أدنى مستوياته منذ 52 شهرا .
وكذلك ارتد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % لينخفض إلى 6914 نقطة، وخسر أيضا مؤشر بورصة البحرين نفس النسبة ليسجل 1304 نقطة، بينما نزل مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 5002 نقطة.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 %، ليستقر عند 7373 نقطة، مع تراجع أسهم شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في المملكة بقيادة سهم شركة الاتصالات السعودية، التى هوى سعرها بأكثر من 3.5%، ليسجل أسوأ أداء في قطاع الاتصالات، كما سجلت أسهم معظم شركات البتروكيماويات السعودية أداء قويا، مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 56 دولارا للبرميل.
أسواق عربية
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