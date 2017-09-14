حركة أسهم الشركات المهددة بالشطب بنهاية تعاملات الخميس

أصدرت البورصة المصرية، أمس الأربعاء، قائمة تضم 25 شركة غير متوافقة مع قواعد القيد، سواء بفقد شرط أو أكثر من شروط القيد بانخفاض نسبة التداول الحر أو عدد السهم، أو عدد المساهمين.





حاولت "المال" رصد أسهم تلك الشركات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس؛ لمعرفه مدى تأثر الأسهم باختلاف سبب عدم التوافق، والتى أظهرت عدم تأثر أسهم الشركات غير المستوفية لشرط انخفاض نسبة اﻷسهم حرة التداول، في حين اختلف أداء أسهم الشركات غير المستوفية لشرط الحد اﻷدني لعدد المساهمين.





بدايةً، عن أداء أسهم الشركات غير المستوفاة لنسبة التداول الحر، فقد تربع سهم "القومية للأسمنت" على رأس اﻷسهم اﻷكثر صعودًا بنسبة 7.8% عند 12.13 جنيه رغم انخفاض نسبة التداول الحر في الشركة لـ4.8%، وكانت الشركة قد أعلنت لـ"المال" سابقًا أنها طرحت النسبة المكملة لـ5% للتوافق مع الشروط، وهو ما يوضح عدم تأثر السهم.





كما ارتفع سهم "بنك الاتحاد الوطني– مصر" بـ2.3% عند 7.27 جنيه، وارتفع سهم "الإسكندرية لتداول الحاويات" عند 170 جنيهًا بـ0.96% وصرحت الشركة، لـ"المال" مؤخرًا، بأنها تعتزم طرح نسبة من أسهمها للتوافق مع قواعد القيد إلا أنها تنتظر رد اللجنة الوزارية المشكلة من قبل القابضة بتحديد القيمة العادلة للسهم، كما ارتفع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.28 % عند 42.6 جنيه، فيما تراجع سهم "أورانج مصر بنسبة طفيفة بلغت 1.04% عند 107.06 جنيه.





فى حين سيطر الاختلاف على أداء أسهم الشركات غير المستوفاة لشرط الحد الأدنى لعدد المساهمين، حيث صعد سهم عبور لاند بنحو 0.12% عند 16.10 جنيه، وتراجع سهم "ميراكو" بـ5.3% عند 126.98 جنيه رغم ارتفاع نسبة التداول الحر بالشركة لـ26%.





فيما شهدت أسهم عدة شركات ثبات كسهم شركة "القاهرة للخدمات التعليمية عند 6 جنيه، وسهم "العربية للصناعات الهندسية" عند 6.15 جنيه، وسهم "مصر الوطنية للحديد والصلب– عتاقة، عند 16.02 جنيه، فيما تشهد أسهم آخريات ثبات منذ فترات كسهم شركة "دايس للملابس الجاهزة" منذ يوليو، ويُذكر أن "دايس" استوفت شرط زيادة رأس المال سابقًا برفعها من 28 مليون جنيه لـ50 مليون جنيه ليتبقى شرط عدد المساهمين.





كما لم يشهد سهم "بنك الشركة العربية المصرفية" تداولًا منذ 29 أغسطس عند 11.65 جنيه، وسهم شركة "أكتوبر فارما" منذ مارس الماضي، إضافة لسهم شركة "الدولية للتأجير التمويلي" منذ منتصف يونيو الماضي، ودعت الشركة لجمعية عمومية غير عادية بنهاية الشهر الحالي.





كما لم يشهد سهم "إيجي ستون" تداولًا منذ 28 أغسطس الماضي، وسهم شركة "ريفا فارما" منذ 2014، وسهم شركة الشرق اﻷوسط لصناعة الزجاج منذ 2014 أيضًا، وسهم شركة "نايل سيتي للاستثمار" منذ 10 أبريل 2016 رغم أن نسبة التداول الحر في الشركة تبلغ 6.09%، إضافة إلى سهم "العروبة للتجارة والتعدين" الذي لم يشهد تداولًا منذ مارس 2015 وكانت الشركة تتعرض لخسائر منذ فترات والتي تخطت نصف رأسمالها البالغ 3 ملايين جنيه، إلا أنه خلال النصف اﻷول من العام الحالي تمكنت الشركة للتحول من الخسائر للربحية بقيمة 837.29 ألف جنيه، مقارنة بـ474.25 ألف جنيه خسائر خلال الفترة المناظرة من العام المنقضي.





وعلى صعيد شركة "سامكريت مصر" غير المستوفاة لشرط عدد المساهمين ونسبة اﻷسهم حرة التداول فإن السهم لم يشهد تداول منذ 2010، لانخفاض نسبة التداول الحر لنحو 0.35%





وكانت الشركة قد صرحت لـ"المال" مؤخرًا بأنها تلقت خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يُفيد بعدم توافقها مع قواعد القيد؛ بسبب انخفاض نسبة التداول الحر بالشركة لنحو 0.35%، وهو ما أدى لتوقف التداول على السهم منذ عام 2010.





وأشارت إلى أنها دعت لانعقاد جمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل؛ لعرض موقف الشركة، ونظر تقسيم الشركة إلى 4 شركات، موضحة أن الشركة ستنظر فى شأن طرح إحدى الشركات المنقسمة بالبورصة المصرية أو الشطب نهائيًّا، مؤكدًا أن كل الحلول مطروحة.





وعلى صعيد شركة "العربية لمنتجات اﻷلبان" آراب ديرى، غير المستوفاة لنفس الشرط فإن السهم لم يشهد تداولًا منذ مارس 2017.





وجاءت شركة "الحفر الوطنية" ضمن الشركات غير المستوفية لشرط عدد المساهمين وعدد اﻷسهم، فإن سهمها لم يشهد تداولًا منذ 2016.





وكانت الشركة قد صرحت، لـ"المال" سابقًا، بأنها تفاضل خلال الفترة الراهنة بين عدد من المستشارين الماليين لتحديد القيمة العادلة للسهم تمهيدًا لطرح جزء من أسهمها في البورصة لزيادة نسبة الأسهم حرة التداول للتوافق مع قواعد القيد، كما أنها دعت لعقد جمعية عادية خلال الشهر الحالي لمناقشة أوضاع الشركة وتحديد النسبة التى سيتم طرحها.





تجدر اﻹشارة إلى أن نسبة التداول الحر بالـ"الحفر الوطنية" معدومة، إذ إن إجمالي أسهم الشركة مملوك بالكامل ﻷحمد رشاد وعائلته، كما أن أسهم الشركة لم تشهد تداولًا منذ عام 2016.





وعلى صعيد شركة الشمس بيراميذر غير المستوفية لنفس الشروط فإن سهمها لم يشهد تداولًا منذ مايو المنقضي.





وأخيرًا شركة "رواد مصر للاستثمار السياحي" غير المستوفية لشروط عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول وعدد الأسهم فإن السهم لم يشهد تداولًا هو الآخر.



