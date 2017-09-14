البدري يختار 24 لاعبًا لموقعة الترجي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تضم 24 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية والمبيت بها؛ استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسعد الدين سمير، وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي، وعماد متعب ووليد أزارو وكريم نيدفيد وصالح جمعة وجونيور أجايي وعبد الله السعيد.





ويعقد البدري مؤتمرًا صحفيًّا في الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة، قبل مران الفريق الأساسي، الذى سيقام على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، استعدادًا للقاء، كما يعقد فوزي البنزرتي، المدير الفني للترجي، مؤتمرًا صحفيًّا في السادسة والنصف، قبل مران الفريق، على ملعب اللقاء.





فى سياق آخر وصلت بعثة الفريق التونسي، إلى الإسكندرية، في الرابعة عصر اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا للمواجهة، بعدما عدلت البعثة موعد وصولها إلى مصر، ليكون اليوم بطائرة خاصة لمطار برج العرب في الإسكندرية، بدلًا من الأربعاء عبر خطوط الطيران العادية، وكان في استقبال البعثة التونسية مندوب الترجي الذي وصل إلى القاهرة منذ أيام، بالإضافة إلى عمرو محسب، مندوب النادي الأهلي.





ويؤدى الترجي مرانه الأول في الإسكندرية، في السابعة مساء اليوم الخميس بفندق الإقامة الخاص به بمدينة برج العرب، وقرر فوزى البنزرتى المدير الفنى المخضرم للفريق التونسى، أن يكون المران خفيفًا، لفك العضلات، حتى يتجنب إرهاق السفر.





من جهته وجه إبراهيم الرزقي، القنصل التونسي في مصر، الشكر للنادي الأهلي عن طريق سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالقلعة الحمراء، على المجهودات التي قام بها لترتيب للمباراة، ووجه الرزقي الشكر لـ"عدلي"، بعد قيامه بزيارة السفارة التونسية، وتوفير تذاكر مجانية لجماهير نادي الترجي، في ظل العلاقات القوية بين الناديين.





ومن المنتظر أن يستقبل اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، مندوبًا من السفارة التونسية بالقاهرة؛ لتسليمه التذاكر التي خصصها النادي لجماهير الترجي، في حضور سمير عدلي، حيث تم تخصيص مدرج الدرجة الأولى يمين لجماهير الفريق التونسي، دون مقابل في ظل العلاقات القوية بين الناديين، على أن تكون المعاملة بالمثل في مباراة العودة، بعد تعهد الجانب التونسي بتقديم كل التسهيلات للنادي الأهلي خلال جولة الإياب.





فيما تواجد سمير عدلى في مقر السفارة التونسية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس؛ لمقابلة السفير والقنصل التونسي، لترتيب الإجراءات المتعلقة بالمباراة، وناقش مع مسئولي السفارة التونسية، كل الإجراءات التنظيمية للمباراة، وكيفية تأمين البعثة التونسية في القاهرة، وأكد السفير التونسي و القنصل حضور المباراة وتسلما دعواتهما وتصريح دخول السيارات.



