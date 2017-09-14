طرح 86 محلًّا تجاريًّا بمدينتى القاهرة الجديدة والسادات

طرح جهاز مدينة القاهرة الجديدة 60 محلًّا تجاريًّا للبيع بالمزاد العلنى بمناطق إسكان الشباب الشمالى والجنوبى بالتجمع الأول والمحليات "1- 2- 3- 4- م.خدمات) بالتجمع الثالث والإسكان المطور الحى الخامس بالتجمع الخامس.





ويتم الطرح على مزادين، الأول 10 أكتوبر ويتم خلاله طرح 30 محلًّا بمساحات تتراوح بين 12 و65 مترًا، والثانى 26 نوفمبر ويتم خلاله طرح 30 محلًّا بمساحات تتراوح بين 18 و65 مترًا.



