طرح 86 محلًّا تجاريًّا بمدينتى القاهرة الجديدة والسادات

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عقـــارات
طرح 86 محلًّا تجاريًّا بمدينتى القاهرة الجديدة والسادات
الخميس 14 سبتمبر 2017 07:00 م
حدة بأكتوبر والقاهرة الجديدة
أخر الأخبار
حدة بأكتوبر والقاهرة الجديدة
رضوى عبد الرازق
طرح جهاز مدينة القاهرة الجديدة 60 محلًّا تجاريًّا للبيع بالمزاد العلنى بمناطق إسكان الشباب الشمالى والجنوبى بالتجمع الأول والمحليات "1- 2- 3- 4- م.خدمات) بالتجمع الثالث والإسكان المطور الحى الخامس بالتجمع الخامس.
ويتم الطرح على مزادين، الأول 10 أكتوبر ويتم خلاله طرح 30 محلًّا بمساحات تتراوح بين 12 و65 مترًا، والثانى 26 نوفمبر ويتم خلاله طرح 30 محلًّا بمساحات تتراوح بين 18 و65 مترًا.
كما طرح جهاز مدينة السادات 25 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 22 و94 مترًا بالأسواق التجارية بالمناطق السكنية المختلفة بالمدينة، ويعقد المزاد 2 أكتوبر المقبل.
القاهرة الجديدة
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