3 محاور على أجندة وزارة الاستثمار لمؤتمر اليورومني‎

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، عن أهم ملامح الأجندة التي ستقوم الوزارة بطرحها للمناقشة في مؤتمر اليورومني 2017، مشيرة إلى أنها ستشمل 3 عناصر رئيسية، أبرزها مناخ الاستثمار، والحوافز الاستثمارية، والشمول المالي.





وقالت سحر نصر، خلال تصريحات لها على هامش توقيع اتفاق بين هيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score منذ أيام، إن مؤتمر هذا العام يأتي تزامنًا مع وجود قانون جديد للاستثمار، خلق علاقة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص ومناخ من الثقة المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار، ويعد ذلك أبرز المحاور.





وتابعت: ستتضمن أجندة الوزارة أيضًا الشمول المالي بقطاعيه المالي والمصرفي وما يتيحه من وضع أفضل للمواطنين، وإتاحة التمويل من خلال قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون التخصيم.





وسنناقش أيضًا الحوافز الاستثمارية التي سيتيحها القانون الجديد والذي تمثل نسبتها 50% من المشروعات كثيفة استخدام العمالة.





وتستضيف مصر يومي 18 و19 سبتمبر الحالي مؤتمر اليورومني، الذي سيناقش الفرص الاستثمارية في مصر والتحديات التي ستواجهها.