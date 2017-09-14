EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
3 محاور على أجندة وزارة الاستثمار لمؤتمر اليورومني
الخميس 14 سبتمبر 2017 06:41 م
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
منى عبد الباري
كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، عن أهم ملامح الأجندة التي ستقوم الوزارة بطرحها للمناقشة في مؤتمر اليورومني 2017، مشيرة إلى أنها ستشمل 3 عناصر رئيسية، أبرزها مناخ الاستثمار، والحوافز الاستثمارية، والشمول المالي.
وقالت سحر نصر، خلال تصريحات لها على هامش توقيع اتفاق بين هيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score منذ أيام، إن مؤتمر هذا العام يأتي تزامنًا مع وجود قانون جديد للاستثمار، خلق علاقة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص ومناخ من الثقة المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار، ويعد ذلك أبرز المحاور.
وتابعت: ستتضمن أجندة الوزارة أيضًا الشمول المالي بقطاعيه المالي والمصرفي وما يتيحه من وضع أفضل للمواطنين، وإتاحة التمويل من خلال قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون التخصيم.
وسنناقش أيضًا الحوافز الاستثمارية التي سيتيحها القانون الجديد والذي تمثل نسبتها 50% من المشروعات كثيفة استخدام العمالة.
وتستضيف مصر يومي 18 و19 سبتمبر الحالي مؤتمر اليورومني، الذي سيناقش الفرص الاستثمارية في مصر والتحديات التي ستواجهها.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا