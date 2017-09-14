هبوط متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً

أذون خزانة 2



هبة محمد:



أوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 364 يوماً هبط 0.50 نقطة مئوية، خلال تعاملات اليوم، محققاً 18.709%، كما تراجع أدنى عائد 0.54 نقطة، إلى 18.79% وانخفض أعلى عائد 0.15 نقطة عند 18.45%.



وغطت البنوك العطاء 4.4 مرة بواقع 29.3 مليار جنيه، عبر 368 عرضاً، فيما حصلت وزارة المالية على 8.088 مليار جنيه، بزيادة 1.3 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة، بواقع 6.750 مليار جنيه.



ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية، يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.



كما أشار الموقع الإلكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون 182 يوماً، 0.11 نقطة إلى 19.11%، وبلغ أدنى عائد 18.45%، وأعلى عائد عند 18.79%.



وقدمت البنوك سيولة بقيمة 14.161 مليار جنيه، ليتم تغطية العطاء 2.2 مرة، عبر 245 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 118 عرضاً بقيمة 7.444 مليار جنيه، بزيادة 944 مليون جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها، عند 6.5 مليار جنيه .

