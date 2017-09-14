انتهاء أولى جولات الموسم الثالث من مسابقة المستثمر الأول

مباشر ميديا 2



المال – خاص:



أعلنت شركة "مباشر ميديا" عن انتهاء الجولة الأولى من الموسم الثالث لمسابقة المستثمر الأول، والتي تم إطلاقها تحت اسم "تواصل للتداول الافتراضي"، حيث تبث من خلال منصة "تواصل" المتخصصة في دعم العلاقات التفاعلية بين مستثمري البورصة المصرية وخبراء سوق المال.



وقال عاصم البصال، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذه المسابقة والتي يتم إجراؤها للموسم الثالث خلال عامين، تستهدف جذب شرائح وفئات جديدة للاستثمار في سوق الأسهم المصرية، كمسؤولية اجتماعية لدعم الاقتصاد المصري، ولإتاحة التواصل بين الخبراء وكل المهتمين.



وأضاف أن ذلك يتم من خلال منصة تداول ذكية تحاكي الواقع، وتُتيح للمشتركين تكوين محافظ استثمارية افتراضية مع توفير بث مباشر لأسعار الأسهم خلال فترة التداول الرسمية للبورصة للمساهمة في تدريب المشتركين على كيفية تنفيذ عمليات الشراء والبيع اعتماداً على أدوات اتخاذ القرارات الاستثمارية بشقيها الفني والمالي.



وقالت نائبة المدير العام لشركة «مباشر ميديا»، د. مروة سليمان، إن الهدف من إطلاق «تواصل» هو مد جسور التواصل بين الأسواق العربية وآراء الخبراء والتوصيات على الأسهم، وزيادة الوعي بأسواق المال، وتعليم كيفية التداول لمَن يرغب بطريقة تفاعلية عبر الموقع، وتوفير الفرصة الحقيقية للراغبين في دخول سوق الأسهم.



وأشارت "مباشر" إلى أن نتيجة المسابقة تعتمد على المنافسة بين المشتركين، ويكون ترتيب الفائزين اعتماداً على أكبر نسبة ربح محققة بنهاية فترة المسابقة، ويحصل الفائزون على جوائز نقدية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وكذلك جوائز عينية تشتمل على اشتراكات مجانية لشاشات متابعة أسعار البورصة اللحظية.



كانت "مباشر ميديا"، التابعة للمجموعة الوطنية للتقنية NTG، قد أطلقت الشهر الماضي، أول شبكة تواصل متخصصة لمجتمع أسواق المال "تواصل" عبر موقعها الإخباري "معلومات مباشر"، والتي تُتيح من خلالها صفحات مخصصة لخبراء سوق المال وشركات الأبحاث لنشر التوصيات والتقارير الفنية والمالية الصادرة عنها، ويستطيع المتداولون متابعة تلك الصفحات والتعليق على ما ينشر بها وتكوين علاقات تفاعلية تسهم في زيادة الوعي الاستثماري بين أطياف مجتمع سوق المال من خلال المتابعة والمحادثات الفورية على أن تكون مخصصة لتغطية أسواق الأسهم فقط، وأن تكون المرحلة الأولى خاصة بالبورصة المصرية.



ويخطط القائمون على المشروع للتوسع بالأسواق العربية لتشمل السوق السعودية، وسوقي دبي وأبوظبي، ثُمَّ الأسواق العالمية، حيث إن المنصة تُتيح الاشتراك لجميع الفئات العمرية وأيضاً للمصريين والعرب والأجانب

