البورصة تدرب مسئولي الضرائب على قواعد أسواق المال‎

البورصة المصرية



المال - خاص



اختتمت البورصة المصرية فعاليات دورة تدريبية عقدت على مدار الأيام الماضية بمقر إدارة البورصة، للعاملين بوحدة الأوراق المالية بمصلحة الضرائب، حول أساسيات أسواق المال والإطار القانوني لها، بالإضافة للتعريف بنظم التداول والعمليات المرتبطة بها من إفصاح وقيد ونقل ملكية بسوق خارج المقصورة، والضوابط المتعلقة بأعمال شركات الوساطة المالية وآليات تنفيذ الصفقات بالبورصة، إلى جانب المنهج الخاص بعمليات التسوية للتداولات.



وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الدورة تأتي بغرض تعريف مسئولي مصلحة الضرائب بكل ما يخص طبيعة الاستثمار في الأوراق المالية ومنهجية التداولات، كذلك ضوابط العمليات التي تتم بالبورصة بهدف تعزيز الرؤية في حساب الضرائب بأنواعها على الأوراق المالية.



وأشار إلى أن البورصة المصرية تعتمد على نهج إستراتيجي للتعاون مع كل الجهات ذات الصلة بسوق الأوراق المالية لتحقيق التكامل المنظومي.



يذكر أن إدارة البورصة استأنفت مؤخرا أنشطة مركز التدريب التابع لها بغرض رفع كفاءة وتطوير مهارات الأطراف المختلفة العاملة بسوق الأوراق المالية المصرية، ويجري حاليا إعداد عدد من الدورات التدريبية المتخصصة سواء لشركات الوساطة أو لأطراف سوق المال الأخرى.