الكهرباء تسند مشروع طاقة شمسية للسويدى اليكتريك

الطاقة الشمسية

رجب عزالدين



أسندت وزارة الكهرباء مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية لشركة السويدي اليكتريك، ضمن المرحلة الثانية من برنامج مصر لتعريفة التغذية المميزة للطاقات المتجددة.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنه تم توقيع اتفاقية المشروع فى حضور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.



وتقوم السويدى اليكتريك بموجب الاتفاقية بتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشعيل مشروع بمحافظة أسوان بقدرة قصوى 65 ميجاوات، بما يوفر الطاقة لما يزيد عن 30 ألف منزل كما يوفر أكثر من 60 ألف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنوياً.



وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 70 مليون دولار، ومن المتوقع تمويل المشروع من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الفرنسية " بروباركو" التابعة لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية.



ويقوم كلا الممولين بالمساهمة بالتساوى فى تمويل المشروع والذى يتوقع وصوله للإغلاق المالى قبل 27 أكتوبر المقبل، وبدء أعمال الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك حتى يبدأ التشغيل قبل نهاية نفس العام وفقًا للبيان.



وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

