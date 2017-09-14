وكالة تشجيع الاستثمار التركية تعيّن مستشاراً لها بالدوحة

تركيا 5566

الأناضول



قال مطلب توتونجو، مدير المشاريع في وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية (مؤسسة حكومية)، إن المؤسسة عينت مستشارًا لها في الدوحة.



وأضاف: "تهدف الوكالة من التعيين، إلى تشجيع عالم الأعمال القطري للاستثمار في تركيا"، التي تأتي تزامناً مع تطور العلاقات بين البلدين.



وقالت أليف سكر، مستشارة الوكالة في الدوحة المعينة حديثاً، إن المستشارية في الدوحة، ستعمل على تقديم التسهيلات والتوجيهات الصحيحة، للمستثمرين القطريين الراغبين في التوجه للإستثمار في تركيا.



وأضافت سكر، أنها ستقوم من خلال عملها بتوفير الخدمات الاستشارية للمستثمرين، من معلومات عامة ومتخصصة حول الأعمال التجارية، "كتوفير تحديثات وتعليمات حول أحدث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تأسيس الأعمال التجارية في تركيا".



وتبلغ الاستثمارات القطرية في تركيا 20 مليار دولار، بحسب تقرير لوكالة الأنباء القطرية، الشهر الماضي.



ووكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية؛ هي المنظمة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمنظومات التجارية في العالم؛ ومسؤولة عن تقديم المساعدة للمستثمرين.