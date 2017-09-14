اتحاد المستثمرين يطالب بإلغاء خطابات ضمان إثبات الجدية

الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

أحمد اللاهونى



طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بإلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية فى تنفيذ المشاريع، وضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين "الشفافية والإعلان المسبق".



وقال خميس، خلال كلمته باجتماع اتحاد المستثمرين -أمس الأربعاء- إن الحكومة يجب عليها محاربة البيروقراطية، خاصة أن كثرة الموافقات وتعدد الجهات المسئولة عن تيسير أعمال المستثمرين تؤدى إلى ضياع وقت رجال الصناعة وتسبب الرشوة والفساد.



وشدد على ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد، كما يجب أن يكون دون تحريف أو حلول وسط أسوة بالدول المتقدمة، تيسيرًا للإجراءات ومنعًا للفساد.