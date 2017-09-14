صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.25% عند مستوى 13610 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 742 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% عند مستوى 1652 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.18% عند مستوى 2176 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.93% عند مستوى 12355 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 53.1 مليون جنيه، و25.8 مليون جنيه، و9.7 مليون جنيه على التوالى.



واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى تداولات قدرها 8.1 مليون جنيه، و70.7 مليون جنيه، و9.7 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 105 أسهم من إجمالى 188 سهماً متداولًا، بينما هبط 58 وبقى 25 دون تغير.