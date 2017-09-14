EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع
الخميس 14 سبتمبر 2017 03:39 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف
صعود خفيف للبورصة بالمنتصف والمصريون يتجهون للشراء
البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.
وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.25% عند مستوى 13610 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 742 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% عند مستوى 1652 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.18% عند مستوى 2176 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.93% عند مستوى 12355 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 53.1 مليون جنيه، و25.8 مليون جنيه، و9.7 مليون جنيه على التوالى.
واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى تداولات قدرها 8.1 مليون جنيه، و70.7 مليون جنيه، و9.7 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 105 أسهم من إجمالى 188 سهماً متداولًا، بينما هبط 58 وبقى 25 دون تغير.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا