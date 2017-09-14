البورصة تنهي الدورة التدريبية لمسئولي الضرائب

البورصة المصرية

المال - خاص



اختتمت البورصة المصرية، فعاليات دورة تدريبية تم عقدها على مدار الأيام الماضية، بمقر إدارة البورصة للعاملين لوحدة الأوراق المالية بمصلحة الضرائب حول أساسيات أسواق المال والإطار القانوني لها، بالإضافة للتعريف بنظم التداول والعمليات المرتبطة بها من إفصاح وقيد ونقل ملكية بسوق خارج المقصورة، والضوابط المتعلقة باعمال شركات الوساطة المالية وآليات تنفيذ الصفقات بالبورصة إلى جانب المنهج الخاص بعمليات التسوية للتداولات.



وبهذه المناسبة، قال محمد فريد رئيس البورصة، أن الدورة تأتي بغرض تعريف مسئولي مصلحة الضرائب بكل ما يخص طبيعة الاستثمار في الأوراق المالية ومنهجية التداولات، كذلك ضوابط العمليات التي تتم بالبورصة بهدف تعزيز الرؤية في حساب الضرائب بأنواعها على الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تعتمد على نهج إستراتيجي للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بسوق الأوراق المالية لتحقيق التكامل المنظومي.



يذكر أن إدارة البورصة استأنفت مؤخرًا، أنشطة مركزالتدريب التابع لها بغرض رفع كفاءة وتطوير مهارات الاطراف المختلفة العاملة بسوق الأوراق المالية المصري، ويجري حاليا إعداد عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة سواء لشركات الوساطة أو لأطراف سوق المال الأخرى.