EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تنهي الدورة التدريبية لمسئولي الضرائب
الخميس 14 سبتمبر 2017 03:31 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تنهي تعاملاتها علي ارتفاع جماعي
البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع جماعي
البورصة المصرية
المال - خاص
اختتمت البورصة المصرية، فعاليات دورة تدريبية تم عقدها على مدار الأيام الماضية، بمقر إدارة البورصة للعاملين لوحدة الأوراق المالية بمصلحة الضرائب حول أساسيات أسواق المال والإطار القانوني لها، بالإضافة للتعريف بنظم التداول والعمليات المرتبطة بها من إفصاح وقيد ونقل ملكية بسوق خارج المقصورة، والضوابط المتعلقة باعمال شركات الوساطة المالية وآليات تنفيذ الصفقات بالبورصة إلى جانب المنهج الخاص بعمليات التسوية للتداولات.
وبهذه المناسبة، قال محمد فريد رئيس البورصة، أن الدورة تأتي بغرض تعريف مسئولي مصلحة الضرائب بكل ما يخص طبيعة الاستثمار في الأوراق المالية ومنهجية التداولات، كذلك ضوابط العمليات التي تتم بالبورصة بهدف تعزيز الرؤية في حساب الضرائب بأنواعها على الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تعتمد على نهج إستراتيجي للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بسوق الأوراق المالية لتحقيق التكامل المنظومي.
يذكر أن إدارة البورصة استأنفت مؤخرًا، أنشطة مركزالتدريب التابع لها بغرض رفع كفاءة وتطوير مهارات الاطراف المختلفة العاملة بسوق الأوراق المالية المصري، ويجري حاليا إعداد عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة سواء لشركات الوساطة أو لأطراف سوق المال الأخرى.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا