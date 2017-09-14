35 مليار دولار حجم مبيعات دل اي ام سي بعد اندماجهما‎

تكنولوجيا

المال – خاص



احتلفت "دل تكنولوجيز"، بالذكرى السنوية الأولى على تأسيس كيانها من خلال الاندماج التاريخي، لشركتي "دل" و"إي إم سي".



وخلال عامها الأول، شكّلت الشركة قوة مبيعات موحدة لكل من علامتي "دل" و"إي إم سي" التجارية، وأنشأت قناة مبيعات "دل تكنولوجيز" بحجم 35 مليار دولار أمريكي، وبرنامج قنوات البيع العالمي الذي تم من خلاله إضافة 10.000 عميل تجاري جديد إلى قاعدة عملاء "دل إي إم سي".



وشهدت "دل إي إم سي" نموا ملفتاً في الإيرادات (ضعف النسب التاريخية تقريباً) الناتجة عن التغلغل في الأسواق والقطاعات غير المستغلة سابقاً من قبل الشركتين، وذلك للنصف الأول من العام 2017، مدعومة بالبيع المتبادل للخوادم وحلول التخزين وخدمة العملاء والبنى التحتية المتقاربة.



وحققت "دل تكنولوجيز" هذه الإنجازات البارزة في الوقت الذي قامت بسداد ما يقارب 9.5 مليار دولار أمريكي من الديون، واستكمال ثلاثة مراحلة رئيسية من عملية الاستحواذ والدمج بسرعة فائقة ومواصلة الاستثمار بقوة في التقنيات الأكثر ابتكارا للعملاء، وكدليل على زخم الأداء المتميز للشركة في وقت مبكر من عملية الدمج، كشف استطلاع جديد مستقل أجرته "IDC" بأن 91% من العملاء المستطلعين حول العالم، يعتقدون بأن "دل" و"إي إم سي" قد حققتا الوعود التي أطلقتها قبل الدمج.



كما أعلنت "دل تكنولوجيز" بأن "جنرال إلكتريك" "GE"، أكبر شركة صناعية رقمية في العالم، قد أبرمت اتفاقية التزام متعددة السنوات لاستخدام البنية التحتية لشركة "دل" وحلول الحوسبة للمستخدمين النهائيين لدعم جهود التحول الرقمي المستمرة في "جنرال إلكتريك".



وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح شركة "دل" المزود الأساسي لحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لشركة "جنرال إلكتريك"، وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر العقود غير الحكومية في تاريخ "دل تكنولوجيز" و"دل" و"إي إم سي".



كما ستقوم شركة "دل تكنولوجيز" بإصدار تقريرها السنوي للعملاء، والذي يوضح كيف أن الشركة قد ساعدت العملاء في العام الماضي على الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في المستقبل الرقمي.



وقال مايكل دل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دل تكنولوجيز": "لقد تمكنا من وضع معايير مرجعية جديدة وتخطي نطاق توقعاتنا." وأضاف، "خلال العام الماضي، قطعنا أشواطاً بعيدة في تلبية احتياجات عملائنا، بما فيهم الهيئات الحكومية والشركات الصغيرة سريعة النمو بالإضافة إلى العديد من كبرى الشركات العالمية التي ترى في دل تكنولوجيز الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية بالنسبة لها. وهذه ليست سوى البداية".