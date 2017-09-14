تأجيل اجتماع مجلس إدارة إيكون للأسبوع المقبل

غرفة الصناعات الهندسية

رجب عزالدين



أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير –إيكون، عن تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المزمع انعقاده -اليوم الأربعاء إلى 21 سبتمبر الجارى.



وكان من المقرر نظر مسألة استحواذ ايكون على اكرو مصر للشدات المعدنية، والذى كشفت عنه المال الأسبوع الماضى.



وأعلنت إدارة البورصة المصرية -اليوم الخميس- إن عرض الشراء المقدم على 46% من أسهم شركة إيكون، لم يتلقى أى استجابة بعد مدة فترته ليومين إضافيين.



وقالت البورصة -فى بيان سابق- إن عرض الشراء المقدم لم يلق أى استجابة فى السوق، خلال فترة السريان المقررة من جلسة 14 أغسطس إلى 11 سبتمبر الجارى، ثم قررت مد الفترة إلى 13 أغسطس.



وتقدم عرفات محمد ماجد عبدالصمد صقر، فى يوليو الماضى، بمشروع عرض شراء إجباري لـ46.47% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - إيكون بقيمة إجمالية 102 مليون جنيه.



وقالت شركة فريست كابيتال للاستشارات المالية، إن السعر المعروض للاستحواذ على حصة 46.4% من الشركة لا يتماشى مع القيمة العادلة للسهم.



ويشغل عرفات محمد ماجد عبدالصمد، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وكلفت إيكون شركة فريست كابيتال لإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم وإبداء رأيها فى العرض المقدم.



وقدرت شركة فريست القيمة العادلة للشركة بـ545.4 مليون جنيه بواقع 15.30 جنيه للسهم، وهو ما يزيد على سعر العرض المقدم بمعدل الضعف تقريبًا، ويبلغ سعر العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة 7.12 جنيه للسهم الواحد.



ويبلغ رأسمال الشركة 106.9 مليون جنيه، موزعاً على 26.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.