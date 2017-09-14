وزير النقل يبحث التعاون مع البنك الدولى والاستثمار الأوروبى

محمود محسن



اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفدى بنكى الاستثمار الأوروبي EIB والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين، وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.



ففي بداية اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB ناقش الجانبان الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، ثم تباحث الطرفان حول المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق حيث ابدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو، بالاضافة الى موافقته على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لاعادة تأهيل الخط الثاني للمترو.



وأوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا الى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الاول من اولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذى سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، وستأتى فى مرحلة لاحقه بعد البدء فى الأولى، لافتا الى ان تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كيبير من الوزارة ولكن بعد البدء في تطوير الخط الاول.



كما عرض البنك المساهمة فى تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل ( العصافره – المنشية ) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية، وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية.



ثم استعرض عرفات اوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التى ترتكز على تطوير البنية التحتية وانشاء خطوط جديدة واصلاح كافة عناصر المنظومة واعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة.



ودعا عرفات مسئولي البنك الى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة - دمياط، وازدواج خط ايتاي البارود - المناشي، بالاضافة الى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي - العاشر - بلبيس والربيكي - حلوان" بما تمثل من اهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشر من رمضان.



وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي استعرض عرفات الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر والذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق اعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية.



وخلال الاجتماع أوضح مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الإعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخري.



وتم تنظيم المشروع على هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للآداء التشغيلي والمالي بالهيئة، وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.