شاكر يناقش تدعيم مشروعات الطاقة مع الاستثمار الأوروبي

محمد شاكر 555669

عمر سالم



استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، Flavia Planza الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط وبنك الإستثمار الأوروبى والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون.



واستعرض الدكتور شاكر المشروعات الحالية التى يقوم القطاع بتنفيذها، مشيراً إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.



وأضاف أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية، وإعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.



وفى مجال الإنتاج أشار شاكر إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.



وأشار التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.



وستساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.



وأوضح شاكر أن القطاع يولى فى الوقت الحالى إهتماماً كبيراً لتدعيم الشبكة القومية، مشيراً إلى نجاح فى القطاع التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.



بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035.



وأشار إلى أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف بطول يصل إلى 1210 كم، والذى يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.



ولفت إلى التعاون المستقبلى مع الشركات الصينية، وذلك من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، فضلاً عن محطات تعمل بالفحم النظيف .



وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائى المصرى السعودى، موضحاً أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية يعملا على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.



وأوضح شاكر أنه يجرى الآن دراسة جدوى تنفيذ مشروع للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان يهدف إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين مصر وقبرص واليونان لتكون بذلك مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.



وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية، وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.



وفى نهاية اللقاء وجهت Flavia الشكر والتقدير للحكومة المصرية وقطاع الكهرباء على الإصلاحات والإنجازات الضخمة التى تحققت ونجحت فى التغلب على كثير من التحديات.



وأعربت عن أملها فى دعم وإستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعبم التعاون الحالى.