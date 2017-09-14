نهلة مختار: المرأة والبحث العلمى على رأس أولويات لوريال

مساحيق التجميل

المال ـ خاص



قالت نهلة مختار، مدير إدارة التواصل بشركة لوريال مصر لمستحضرات التجميل، إن الشركة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة والعمل دومًا على الوصول لتقديم منتجات تتفق واحتياجاتها.



وأكدت نهلة أن الشركة تهتم اهتمامًا خاصًّا بالبحث العلمي؛ لما يمثله من أهمية قصوى فى تقديم منتجات متنوعة تلبى جميع الاحتياجات.



وحققت مجموعة لوريال ريادتها بالعلم، حيث تعد الأولى على مستوى العالم فى البحث والابتكار، وتمتلك «لوريال» 23 مركزًا بحثيًّا على مستوى العالم تضم 3781 باحثًا، مضيفًا أن إجمالى استثمارات المجموعة فى البحث العلمى والتطوير 761 مليون يورو.



كما سجلت «لوريال» 501 براءة اختراع حتى الآن، مما يبرهن على التزام مجموعة لوريال بتقديم منتجات ذات جودة عالية آمنة وتلبى احتياجات المستهلكين المختلفة تبعًا لطبيعة كل منطقة بالعالم، فى حين تعطى أولوية فائقة لمبدأ الالتزام بالمعايير الأخلاقية، مما أهّلها للحصول على 7 جوائز متتالية من معهد أثيسفير، وهو معهد مستقل كواحدة من أفضل الشركات الملتزمة بالمعايير الأخلاقية على مستوى العالم.



ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من الفاعليات التى توضح الدور المهم الذى تقوم به الشركة فى مسئوليتها المجتمعية داخل السوق المصرية.



وألمحت نهلة إلى أن «لوريال» تعطى دورات تدريبية لتصفيف الشعر ولا تقتصر على محافظة بعينها بل تمتد خدماتها للعديد من المحافظات.



وأشارت إلى أن منتجات الشركة متفقة والمواصفات العالمية، ويتم تصنيعها وفق أحدث التكنولوجيات المتبَعة فى دول العالم المتقدم.



وذكرت أن «لوريال» قامت بتقديم عروض ترويجية فى محافظة أسيوط بالصعيد، كما تتواجد بالوجه البحري، فى محافظة الدقهلية.



ونوهت بأن منتجات «لوريال» يصعب تقليدها؛ لأنها تتم وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، مشيرة إلى أنه لم يحدث حتى الآن أن تعرضت الشركة لوجود منتجات مقلدة لعلامتها التجارية.



يُذكر أن «لوريال» لديها 14 علامة تجارية عالمية لها بالسوق المصرية من إجمالى 34 علامة تجارية تمتلكها مجموعة لوريال، لتصبح خلال 8 أعوام فقط واحدة من أفضل 3 شركات فى صناعة مستحضرات التجميل بمصر، كما تنتشر منتجاتها فى 20 ألف منفذ بيعى وأكثر من 600 صالون تجميل على مستوى الجمهورية.



كما أن «لوريال» تقدم العديد من المنتجات التى تختص بالعناية بالشعر والعناية بالبشرة، وتشمل منتجات الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية مثل لوريال بروفيشيونال وريدكن وماتريكس وكيرستاس وميزانى وشو إيمورا لفن الشعر وبيورولوجى وديكيلور وكاريتا.



وتتواجد لوريال بروفيشيونال فى 66 دولة، ولديها شراكات مع نحو 1.5 مليون مصفف شعر فى جميع أنحاء العالم.



بدأت «لوريال» نشاطها فى مصر عام 2009 وأنشأت مصنعًا لصناعة منتجاتها فى قلب العالم العربى عام 2011 ليكون مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير منتجات لوريال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تسهم شركة لوريال مصر فى خلق فرص عمل تصل إلى 473 موظفًا فى أربعة أقسام، بالإضافة إلى 200 موظف فى المصنع. يصل إجمالى نسبة تصدير مصنع لوريال مصر إلى %90 من إجمالى الإنتاج المحلى.



تطرح شركة لوريال مصر 14 علامة تجارية بالسوق المصرية تنتجها من أقسام الشركة الأربعة، بما فى ذلك لوريال بروفيشيونال وكيراستيس وأيسى ولوريال باريس ومايبيلاين نيو يورك وجارنييه ولانكوم وجيورجيو آرمانى ورالف لورين وفيكتور ورولف وديزيل وإيف سان لوران وفيشى ولا روش بوزاى.