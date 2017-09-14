الدولية للعصائر: نهتم بالتنمية المستدامة وإعادة تدوير المياه

عصائر الفواكه

❐ مركز التكنولوجيا الأنظف: نسعى لإنشاء بورصة لإدارة المخلفات



المرسى عزت



قال مارتن لوماس، مدير مصنع الدولية للعصائر والمشروبات التابع لشركة جهينة، إن التنمية المستدامة تقع ضمن اهتمامات الشركة وتعد إحدى أهم استراتيجيات عملها، كما أنها تُولى أهمية قصوى لإعادة تدوير المياه.



وأكد لوماس بدء إنشاء عدد من التنكات لتخزين المياه وإعادة تدويرها؛ حتى تصبح المياه أكثر نقاء مما يساعد الحكومة فى خطتها لتقليل مخلفات المياه.



وأوضح أن «جهينة» مستمرة فى تنميتها المستدامة نحو بيئة نظيفة، وهذا جزء من استراتيجية عمل المجموعة.



وأضاف أن مجموعة جهينة قامت باجراء اختبارات معملية للمياه داخل أكبر معامل؛ للتعرف على كيفية نزع مخلفات المياه قبل صرفها فى المصارف.



ولفت توماس إلى أن جهينة لديها خطة طموح لترشيد الطاقة فى إطار تطبيق التنمية المستدامة، ليس فى مصنع الشركة الدولية فقط التابع للمجموعة، بل فى كل مصانع المجموعة.

يذكر أن شركة جهينة بدأت عملها عام 1983، ويبلغ عدد المصانع التابعة 7 مصانع، والمنتجات 290 منتجًا، فيما وصل حجم المبيعات العام الماضى إلى 6 مليارات جنيه، بينما كان إجمالى الاستثمارات 2 مليار جنيه من 2012 حتى عام 2016.



فى سياق متصل قال محمد مازن، منسق مشروعات بمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن المركز يتابع باستمرار مع مجموعة جهينة التزامها بمعايير الاستدامة، حيث بدأ التعاون بين المركز والمجموعة العام الماضى اتضح خلالها اتباع المجموعة معايير التنمية المستدامة.



ولفت مازن إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء بورصة لإدارة المخلفات للتعرف على كيفية التخلص منها بما لا يضر البيئة.



كان مصنع الدولية لإنتاج العصائر والمشروبات بالسادس من أكتوبر، التابع لشركة جهينة، قد استقبل مجموعة من المشاركين بمبادرة شباب الفكر الأخضر، إلى جانب ممثلى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والذى يمثل أحد رعاة مبادرة الفكر الأخضر بمصر.



تأتى الخطوة فى إطار اهتمام شركة جهينة بعرض تجربتها فى مجال الاستدامة البيئية، ولا سيما فى إدارة مخلفات المياه، وكذلك تبادل الخبرات مع الشباب المصرى المعنيّ بمثل هذه الموضوعات الحيوية.



تعد مبادرة الفكر الأخضر إحدى المبادرات العالمية الرائدة التى بدأت فى مصر عام 2012، وجاءت زيارة المشاركين بالمبادرة لمصنع جهينة فى إطار فعاليات الموسم الرابع لبرامج التنمية المستدامة، وريادة الأعمال للشباب، بالتعاون مع كل من مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وجامعة القاهرة، وبنك التنمية الإفريقى، والبنك الدولى، حيث يتناول البرنامج هذا العام مشكلة المخلفات الصناعية، والطرق المثلى لإدارتها؛ من أجل الحفاظ على البيئة.



فى هذا الإطار قال لوماس، للعصائر والمشروبات التابع لشركة جهينة، إن «جهينة» هى الشركة الكبرى فى مجال العصائر والمشروبات بالسوق المصرية. وقد فرضت هذه الريادة الاهتمام؛ ليس فقط بالمنتجات وجودتها، ولكن أيضًا بالالتزام بالمعايير البيئية والالتفات للطبيعة والحفاظ على مواردها وعدم إهدارها.



ويأتى فى إطار تلك المجهودات زيادة الوعى بين العاملين بأهمية ترشيد استهلاك الموارد، ولا سيما الطاقة، وتقليل المخلفات الصناعية. ولعل ذلك ما دفعنا لتنفيذ برنامج ضخم يعد الأكبر بشركة جهينة بأكملها لإدارة مخلفات المياه وتحويلها لمياه نظيفة، فى إطار سعينا المستمر لترشيد وتحسين استخدامات الموارد.



ولفت لوماس إلى اهتمام جهينة بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية التى أثرت على قطاع الأعمال بشكل واضح. كما حث لوماس جميع الحاضرين على الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها من خلال مجهودات قد تبدو بسيطة لكنها تحدث فرقًا كبيرًا مثل ترشيد استهلاك الطاقة بجميع أنواعها والاهتمام بإعادة تدوير المخلفات المنزلية على نطاق محدود، مؤكدًا أن الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة واجب وطنى على عاتق كل مواطن.



من جانبه قال محمد مازن، منسق مشروعات بمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف– الراعى الرسمى لمبادرة شباب الفكر الأخضر «إن المركز يعمل عن كثب مع شركة جهينة ضمن مشروع ينفذ مع «اليونيدو» وتتعاون خلاله 4 مصانع تابعة للمجموعة لإدارة المخلفات الصلبة وترشيد الموارد والطاقة، حيث يقوم المركز الآن بتقييم الوضع الحالى وعرض فرص التحسن، يليها تقديم مجموعة من التوصيات ودراسات الجدوى التى تسهم بدورها فى وصول المصانع إلى الطرق الأمثل لترشيد الموارد والوصول لإنتاج أنظف.



يذكر أن مبادرة الفكر الأخضر هى منظمة عالمية غير هادفة للربح مقرها ببرلين فى ألمانيا، ولديها فروع فى مختلف أنحاء العالم. تهدف المنظمة إلى الترويج للتعليم من أجل استدامة البيئة والتغلب على التحديات الاجتماعية.



وتتناول المنظمة موضوعات مختلفة، منها حماية المناخ والوعى البيئى والمسئولية المجتمعية والمخلفات الصناعية، وهى الفكرة الرئيسية للمبادرة هذا العام، حيث يقوم فريق مصر من خلالها بزيارة عدد من المصانع التى استطاعت أن تحرز تقدمًا ملحوظًا فى هذا المجال.



يتعاون فى المبادرة 300 مشارك من 30 دولة حول العالم، وقد بدأت نشاطاتها بمصر عام 2012 بالمدرسة الأوروبية، ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة. وتضم قائمة رعاة المبادرة عددًا كبيرًا من الهيئات المرموقة حيث تتضمن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وبنك التنمية الإفريقى وجامعة القاهرة والبنك الدولى.