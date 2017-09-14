كوم أوشيم تبحث دعم الشركات المتوسطة والمتعثرة

المنطقة الصناعية بكوم أوشيم

شريف عمر



يعقد مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث الأوضاع التشغيلية فى المنطقة، وكيفية تقديم ومساندة بعض الشركات المتعثرة صغيرة ومتوسطة الحجم.



وقالت مصادر بالمجلس إن الفترة الماضية شهدت لجوء العديد من ملاك المصانع لإيقاف العمل نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع التكاليف، وعدم القدرة على تحقيق الربحية المنتظرة، لافتًا إلى أن فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك شهدت إغلاق مصنعى شيبسى وزجاج بسبب ارتفاع التكاليف.



وأوضحت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها- فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المجلس سيناقش تقديم حلول للشركات لمساعدتها على الأزمة من خلال تقسيط وتأجيل بعض الالتزامات المالية المفروضة على الشركات لصالح المنطقة أو المحافظة، ومناقشة البنوك لجدولة أى ديون على الشركات المتعثرة فى محاولة لمساعدتها على البقاء.



وأشارت إلى أن المجلس سيتطرق لوضع آلية لمساعدة الشركات فى الاستفادة من المزايا التى تقدمها مبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصناعية بمعدلات فائدة ميسرة للغاية، لافتة إلى أن عدد المصانع المتعثرة فى المنطقة الصناعية وصل إلى 31 مصنعًا، وزادت حدة التعثر فى أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادى، والتى نتجت عن رفع أسعار الطاقة والمياه والتأمينات، وزيادة رسوم الطرق ونقل البضائع.



وفى سياق متصل، تطرق المجلس لأزمة عدم قدرة المنطقة على منح تراخيص الأراضى لعدد77 مستثمرًا تقدموا للحصول على أراض لإنشاء مشروعات متوسطة بقطاعات الملابس الجاهزة والأغذية، بسبب عدم قدرة المنطقة على منح التخصيص، وقصرها على وزارة الاستثمار.



وأضافت المصادر أن شركة العرفة للملابس من ضمن الشركات التى عجزت عن الحصول على الأرض، بسبب ضبابية الأوضاع، وترغب فى الحصول على أرض مساحتها 20 ألف متر.



وتابعت: فى الفترة الماضية وزارة الاستثمار طرحت 15 منطقة أمام المستثمرين، وتقدم 13 مستثمرًا فقط، ولكن الوزارة فضلت بيع وتخصيص دفعة واحدة، فقررت إعادة الطرح من جديد.



وشنت هيئة الرقابة الإدارية، فى يوليو الماضى، بمحافظة الفيوم، حملة على المصانع بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم، بطريق «القاهرة-الفيوم» الصحراوي، لتفقد المنطقة الصناعية، والتعرف على احتياجات المستثمرين، للعمل على جذب الاستثمارات، وشملت الجولة تفقد عدد من المصانع التى تنتج منتجات للسوق المحلية والتصدير للخارج.



يشار إلى أنه من ضمن المصانع الموجودة بالمنطقة الشركة الذكية للزجاج، والذى ينتج زجاج الواجهات والديكور، ويتم تصدير الإنتاج لدول السعودية، والأردن، والسودان، وتصميم الواجهات الزجاجية والوطنية المعدنية.



وتشيد المصادر بجولة الرقابة الإدارية لحل عدد من المشكلات بالمنطقة، ومنها أزمة انقطاع التيار الكهربائى، عبر تركيب محولات كهربائية.



وتبعد منطقة كوم أوشيم عن مدينة الفيوم بنحو‏30‏ كيلومترا،‏ وتقع المدينة الصناعية على يمين طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر، وتقع على مسافة 150 كيلو من ميناء السخنة و190 كيلو من ميناء الأدبية.



وفى مارس الماضى قرر البنك المركزى تعديل الحد الأقصى لمبادرته للعميل الواحد للاستفادة من المبادرة ليصبح 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليونا، وذلك عن طريق بنك واحد، كما سيتم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد %12 لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى المجال الصناعي، والتصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع تأكيد العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات.