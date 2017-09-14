معدات جديدة لمياه الشرب بأسوان

محطة المياه



المال – خاص:



أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، تدشين مجموعة من المعدات الجديدة بمنطقة جبل تقوق بتكلفة 15,5 مليون جنيه.



وأوضح أن المعدات تشمل 4 سيارات مجهزة بخزان مياه شرب سعة 8م3 لكل منهم، تستخدم فى توفير مياه الشرب بالمناطق التي بها أعطال، بجانب توفير المياه بالمناطق النائية وغير المخدومة، وأيضاً 4 سيارات للتسليك الألي مجهزة بأحدث الأجهزة لتسليك شبكات الصرف الصحي، وبيارات التجميع وتطهيرها من المخلفات والترسيبات الصلبة، لافتاً إلى أن المعدات تشمل أيضاً سيارة للكسح مزودة بخزان سعة 8م3 تستخدم فى حالات الطوارئ، وشفط تراكمات مياه الصرف الصحي الناتجة عن الكسورات المفاجئة، بالإضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي بالقري والمناطق النائية، فضلاً عن عدد (1 ) لودر حفار يستخدم فى أعمال الحفر والردم، والتكسير فى التربة الصلبة لتنفيذ أعمال الصيانة.



وقال رفعت أن تلك المعدات سوف تساهم بشكل كبير فى دعم خطة الشركة لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، وتطهير خطوط الصرف الصحي، بالإضافة إلى مواجهة جميع حالات الطوارئ والأعطال والطوارئ التي تتعرض لها شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي على مستوى المحافظة .

