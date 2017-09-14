إقبال ملحوظ على جناح السعودية المصرية للتعمير بمعرض دمياط

معرض دمياط 2





المال – خاص:



شاركت الشركة السعودية المصرية للتعمير، منذ أيام، فى أول معرض عقارى يتم تنظيمه بمدينة دمياط الجديدة.



وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة، أنها حرصت على التواجد بالمعرض وطرح مشروعاتها المتنوعة، وذلك فى إطار حرصها الكبير علي التواصل مع أكبر قدر من العملاء بالمحافظات، والتعرف على احتياجتهم، خاصة فى ظل إستراتيجية الشركة التوسعية التى تستهدف من خلالها تنويع محفظة الاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في جنوب وشمال مصر والقاهرة والكبري.



وأوضح أن الشركة بدأت فعليا فى تطبيق تلك الإستراتيجية، حيث تعد أول شركة تطوير عقارى تقتحم مدن المجتمعات العمرانية بجنوب مصر "أسيوط الجديدة " وشمال مصر - دمياط الجديدة "، بتنفيذ مشروعات عقارية مميزة أسهمت فى رفع القيمة المضافة لتلك المدن وجذب المزيد من الاستثمارات.



وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع "سيكون ريزورت " بدمياط الجديدة، وهو أول منتجع سكنى سياحى بالمدينة، يشمل أول فندق بإدارة عالمية "هيلتون جاردن إن "، مشيرا إلى أن الشركة أجرت دراسات حول المنطقة أثبتت جدوى الاستثمار فيها، وتنفيذ مشروع سكنى سياحى متكامل يضم فندقا يخدم الميناء وشركات الشحن، بحيث لا يضطر المستثمرون إلى السفر للقاهرة للإقامة أو عقد اجتماعات .



يقع المشروع على مساحة 17 فدان، ويضم 176 وحدة سياحية، بالإضافة إلى فندق 4 نجوم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 110 غرفة وجناحاً فندقيا .



وأوضح أن الشركة طرحت بالمعرض باقة من مشروعاتها التى يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، منها سيكون نايل تاورز بكورنيش المعادى بالقاهرة، والرياض سيكون بالقاهرة الجديدة، ودرة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة، وسيكون ريزورت بدمياط الجديدة، بالإضافة إلى ليك دريم بالسادس من أكتوبر .



ولفت إلى أن محافظات ومدن الدلتا وخاصة دمياط، تشهد طلبا متزايدا من العملاء على الوحدات السكنية سواء بداخلها أو بمدن المجتمعات العمرانية، مع رغبة رجال الأعمال بتلك المحافظات على فتح أفرع جديدة للاستثمارات، واقتناء وحدات سكنية بالمدن الجديدة سواء بغرض الإقامة أو الاستثمار .



شارك بالمعرض عدد آخر من الشركات العقارية المالكة لمشروعات بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والقاهرة الكبرى، وقد شهد جناح الشركة السعودية المصرية للتعمير بالمعرض اقبالاً كبيراً من العملاء، مع الاشادة بمشروعات الشركة وتنوع المساحات بالوحدات، وتنافسية الأسعار وتميز أليات الدفع والسداد .

