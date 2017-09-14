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اتصالات وتكنولوجيا
مصر تشارك بمنتدى رؤساء مجالس إدارات الهيئات البريدية
الخميس 14 سبتمبر 2017 01:41 م
البريد المصرى
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البريد المصرى
المال - خاص
تشارك الهيئة القومية للبريد في منتدى رؤساء مجالس إدارات الهيئات البريدية، الذي يعقده الاتحاد البريدي العالمي، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجارى، وتستضيفه هيئة البريد الروسية، في موسكو، ويهدف إلى مناقشة الفرص التي يمكن للصناعة الاستفادة منها لبناء بريد قوي في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يعتبر حدثاً مخصصاً وحصرياً لرؤساء مجالس إدارات الهيئات البريدية لمناقشة دور البريد في بيئة الأعمال، وسينصب التركيز على الاتجاهات الرئيسية وأفضل الممارسات ونماذج الأعمال الناجحة التي يمكن أن تعتمدها هيئات البريد من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
جدير بالذكر أن الاتحاد البريدي بمجلسيه، مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، هو الكيان المنظم لحركة البريد العالمية وهو إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
البريد
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