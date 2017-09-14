رئيس الشركة: روبكس تدرس زيادة رأس المال لتمويل التوسعات

شعبه البلاستيك

❏ اقتحام مجالات تدوير الأخشاب والكاوتشوك.. والزجاج فى الطريق

❏ إيقاف قروض بقيمة 90 مليون جنيه لارتفاع أسعار الفائدة



مصطفى طلعت



أكد مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك، أن شركته تدرس بدائل التمويل لخططتها التوسعية، والتى تتمثل فى اللجوء الى المساهمين عن طريق الاكتتابات فى زيادة رأس المال، خاصة مع استمرار البنوك فى سياسة رفع أسعار الفائدة على الإقراض بصورة ملحوظة الفترة الاخيرة.



وتستهدف «روبكس» خلال العام الحالى إتمام عمليات الهيكلة والتطوير للمصانع التى بدأتها فى 2013، وكذلك الانتهاء من عملية تدوير الأخشاب والكاوتشوك، واستكمال تدوير خام الزجاج، وذلك بعد تأسيسها مصانع تدوير خامة البلاستك والإكريليك.



وقال «الطاهر»، فى حوار لـ«المال»، إنه لا يوجد استثمار بدون معاملات بنكية، ولكن مع سياسة رفع أسعار الفائدة على القروض، أصبحت هناك أزمة تهدد الصناع، موضحاً ان الشركة كانت على وشك توقيع قروض بنكية بمبالغ تصل إلى 90 مليون جنيه، لكنها فضلت إيقافها بعد تجاوز أسعار الفائدة %18، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على أى مستثمر.



يذكر أن روبكس رفعت رأسمالها من 50 إلى 95 مليون جنيه، نهاية 2016، وأعلنت عن استخدام جميع المتحصلات فى تمويل التوسعات، المتمثلة فى إضافة آلات لإنتاج البالتات وشيزلونجات وكراسى وترابيزات واسطمبات شاملة التركيبات واحتياطى ارتفاع الأسعار، كذلك تخفيض الأرصدة الدائنة لدى الشركة، وذلك وفق ما اعتمده قطاع الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار.



وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق مؤخراً على تقرير إدارة البحوث والتطوير بالشركة، لوجوب الاتجاه إلى تعميم فكرة إعادة تدوير كل الخامات وعدم اقتصارها على مصانع البلاستيك والإكريليك فقط وذلك لتحقيق أقصى فائدة.



وأكد «الطاهر» أن هناك عدة فوائد لإعادة تدوير المنتجات أبرزها تقليل الطلب على المواد الخام، وبالتالى استمرارها لفترة زمنية أطول، وتحقيق عوائد اقتصادية وأرباح من المواد الخام المعاد تصنيعها، بالإضافة إلى تقليل إستيراد المواد الخام، كذلك تحقيق مبدأ التنمية المستدامة من أجل المحافظة على البيئة، وتوفير المبالغ المالية التى كان يتم صرفها على النفايات.



وطالب بألا تتجاوز الفوائد البنكية على المشاريع الصناعية الإنتاجية نسبة %7، واصفا تلك النسبة بالمرضية والمشجعة، كما نادى بزيادة دعم الصادرات على المنتجات الصناعية، موضحاً أنها تتراوح فى بعض الدول مثل تركيا ما بين 8 و%12، والصين تدعم ما بين 10 إلى %15، فيما تتراوح النسب فى مصر ما بين 4 : %8 وتطبق على عدد من المنتجات فقط، وبالتالى أصحبت المنافسة صعبة فى الأسواق الخارجية.



وأوضح أن حجم صادرات الشركة بلغ 1.5 مليون دولار، بنهاية العام الماضى 2016، التى كانت تقدر بنحو 17 مليون جنيه بالعملة المحلية فى ذلك الوقت، من إجمالى مبيعات الشركة التى بلغت 113 مليونا، ومن المتوقع مضاعفة الصادرات خلال العام الحالى إلى 25 % من الإنتاج.



وأوضح أن الشركة تستهدف البدء فى تنفيذ عمليات نقل مصانعها الحالية الى الارض الجديدة فى محافظة البحيرة والتى تبلغ مساحتها 23 فدانًا و19 قيراطًا، وتصل قيمتها الى 21 مليون جنيه فى صفقة تشمل الأرض وإقامة الاسوار وعنبر التشغيل الاول، وهى الان فى مرحلة إنهاء التراخيص، وان عمليات النقل تستهدف نقل عدد 16 مصنعاً من المصانع القائمة للشركة حالياً.



وشدد على أن شركته تعمل على الاستمرار فى شراء مزيد من الألات والقوالب الجديدة والمتعلقة بالمصانع الحالية التى يتم تطويرها مثل إضافة الروبوت أو تحديث الماكينات بتكنولوجيا أحدث أو الدخول فى صناعات تكميلية من خلال شراء مصانع جديدة خاصة إعادة التدوير، لأن صناعة اعادة التدوير لها مستقبل كبير المرحلة المقبلة والصين سبقتا فيها.



وأضاف: تعاقدنا على قوالب فى 2016، من الصين، وتم وصول قالب لـ«البالتات» ينتج حوالى 9 آلاف بالتة فى الشهر، كذلك، من المقرر وصول قالب جديد للشيزلونج ينتج أيضا حوالى 9 الاف شيزلونج فى الشهر، وهناك دائما منتجات جديدة ستمثل مفاجأة للسوق لكن لا يشار اليها الى ان تصل وتعرض على السوق لإخراج منتج.



من ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس إدارة «روبكس» إلى أن تفعيل قرار تحرير الصرف تأخر بشكل كبير، ولكن كان يجب أن تسبقه عدة إجراءات أهمها ترتيب العلاقات البنكية وغلق الاعتمادات المستندية المفتوحة للشركات، فعنصر المفاجاة لم يكن مطلوباً، والمستثمر لا يهمه ارتفاع سعر الدولار بقدر ما يعنيه فك الاشتباك بين الارتباطات البنكية وديونها خلال المرحلتين.



وذكر أن اعتماد الدولة على مصادر العملة الصعبة التقليدية لن تحل المشكلة فالسياحة تتراجع معدلاتها على مستوى العالم، وابتعاد العاملين فى الخارج عن التحويل الرسمى عن طريق البنوك، وقناة السويس متأثرة سلباً بحالة الركود الاقتصادى العالمى، والبترول بإمكاناتنا المحدودة فى انتاجه انهارت قيمة عوائده.



والمصدر الاخير هو المستثمر الاجنبى، وهو نوعية حساسة وذكية، ويستحيل عليهم أن يتقدموا للاستثمار قبل ان يروا المستثمر الوطنى ناجحا ويتقدم فى بلده وهو ما لا يحدث حالياً بجانب أنه يجب ان يتم تغيير حزمه القوانين والاشتراطات شديدة التعقيد والخاصة برخص التشغيل والتصاريح واقامة المشاريع وغيره .



وتوقع ألا تحدث حالة ركود بالسوق بالشكل المفهوم، مرجعا ذلك إلى توافر نحو %50 من الشعب المصرى ممن لديهم القدرة الشرائية، متأثرين بعدد العاملين بالخارج لكن هناك حالة ترقب للوضع، لافتا إلى أن المنتج المحلى لديه ميزة تتمثل فى زيادة سعر المنتج المستورد ما يعطى فرصة زيادة الطاقة الانتاجية وبالتالى الوفر فى تكاليف التصنيع ما يضيف ميزة سعرية.



وذكر الطاهر أن مركز تحديث الصناعة هيئة مهمة لكن مفهومها خاطئ فى مصر فهى تهدف إلى تحسين وتحديث كفاءة العاملين وبرامج للإدارة وليس الاهتمام بتطوير تكنولوجيا الانتاج ودعم شراء المعدات والآلات الحديثة.



وأشار إلى أن دعم اقامة المعارض الدولية بالخارج كان محدودا من خلال الفترة السابقة وبدا الآن ينكمش إلا أننا نأمل بدعم حركة النشاط التصديرى ان تعود الدولة للدعم الحقيقى.



يذكر أن الشركة تحولت إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الحالى، لتسجل أرباحا بقيمة 3.06 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.