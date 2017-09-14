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اقتصاد وأسواق
السيسي: عجز الموازنة تراجع إلى 9.5 %
الخميس 14 سبتمبر 2017 01:01 م
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خالد بدر الدين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة في بلاده تراجع إلى 9.5%، في الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017، بالمقارنة مع 11.5% خلال نفس الربع من السنة المالية السابقة.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن السنة المالية المصرية تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي.
كان السيسي يتحدث في مؤتمر حول الشمول المالي المنعقد حاليًا، في منتجع شرم الشيخ -المطل على ساحل البحر الأحمر.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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