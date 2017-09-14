HerZone.com تطلق أحدث خدماتها التسويقية‎

HerZone.com 2





المال – خاص:



أعلنت اليوم HerZone.com المنصة المصرية في مجال التجارة الإلكترونية، عن إطلاق أحدث خدماتها التسويقية Early Bird، التي تعتمد في مفهومها على شراء كميات كبيرة من منتج محدد اسبوعياً وإتاحتها للعملاء بأسعار التكلفة، بعد خصم هامش ربح المستورد، وتاجر التجزئة، أو الموزع .



تعد خدمة Early Bird التسويقية الجديدة واحدة من الحلول المبتكرة التي من شأنها توفير منتجات مناسبة لعملاء منصة HerZone.com ، وزيادة الإقبال بفاعلية على التسوق الرقمي وتحريك المياه الراكدة لدى التجار والمصنعين والمنتجين، وهو ما يصعب تحقيقه في حالة الطرق التقليدية للتسوق، إذ يتم إضافة تكاليف النقل والعرض والإيجارات إلى سعر المنتج، بعد إضافة هامش ربح لكل من المصنع والموزع وتاجر التجزئة.



تعليقاً على هذا البيان، صرح ضياء حسن مؤسس HerZone.com قائلا : "لم تعد تجربة التسوق الرقمي مقتصره على شراء المنتجات عبر أجهزة الاتصالات المختلفة ، لاسيما وأن عادات مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية تعكس شغفهم الكبير بالخدمات المبتكره والحديثة، وهو مانسعى إلى تحقيقه في استراتيجة التطوير لمنصة HerZone.com، من خلال إتاحة طرق تسويقية تعتمد مفاهيم إبداعية تنعكس بالنفع على جميع أطراف المنظومة من منتج أو تاجر للجملة، وموزع ومستخدم نهائي ".



وأوضح أن آليات تنفيذ خدمة Early Bird تتخطى حدود العروض التسويقية، وهو ما يعد سبق لمنصة HerZone.com ، خاصة وأنها حققت نجاحاً كبيراً عند طرح المنتج الأول الذي نفذ تماماً بعد 60 دقيقة، مشيراً إلى أن الرؤية الطموحة للمنصة سترتكز خلال الفترة المقبلة، على تقديم خدمات القيمة المضافة التي ستعزز من مكانة التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة العربية.



تجدر الإشارة إلى أن المنتج المتاح عبر HerZone.com، من خلال خدمة Early Bird سيتوافر للمستخدمين الأحد من كل اسبوع، وحتى نفاذ الكمية، مع الاحتفاظ بجميع المميزات التنافسية لفكرة التسوق عبر الإنترنت والتي توفر للمستخدمين الكثير من الوقت والجهد والمال .

