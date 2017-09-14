الدوحة تتصدر خسائر الأسواق العربية للجلسة الثامنة على التوالى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



أدت المقاطعة الدبلوماسية والتجارية من 4 دول عربية لدولة قطر إلى خسائر واضحة لمؤشر بورصة الدوحة، الذى فقد حوالى 1512 نقطة، أو ما يعادل أكثر من %15، منذ 3 يونيو الماضى حتى الآن، كما هوى أمس الأربعاء بأكثر من %0.5 للجلسة الثامنة على التوالى، ليهبط إلى 8428 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، مع انخفاض أسعار أسهم 7 من أكبر 20 شركة مدرجة فى البورصة، منها "أريد" للاتصالات، التى خسر سعر سهمها حوالى %2.



وذكرت وكالة بلومبرج أن 8 بورصات عربية تراجعت مؤشراتها أمس الأربعاء، تصدرتها الدوحة، ولكن بنسب ضعيفة، بينما صعدت مؤشرات 4 بورصات منها الكويت بنسب طفيفة أيضا.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى %0.28 ليصل إلى 7380 نقطة بعد أن أعلنت شركة صافولا عن بيع حصة صغيرة قدرها % 2 فى شركة المراعى بحوالى 1.12 مليار ريال (308 ملايين دولار) لينخفض سعر سهم صافولا بحوالى %1.9 بينما خسر سعر سهم المراعى %5.9.



وهبط مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.37 % ليصل إلى 4454 نقطة، ومؤشر البورصة التونسية بحوالى %0.43 لينخفض إلى 6312 نقطة، وبورصة فلسطين بأكثر من %0.37 لينزل إلى 570 نقطة، بينما تراجعت مؤشرات بورصات البحرين وبيروت وعمان الأردنية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لتستقر عن 1306 و1152 و2148 نقطة على الترتيب.



أما البورصات التى حققت مكاسب، وإن كانت طفيفة، فقد تصدرتها بورصة الكويت بحوالى %0.3 ليتجاوز مؤشرها 6924 نقطة، وبعدها مؤشر بورصة مسقط بأكثر من %0.1 ليصعد إلى 5017 نقطة، بينما تقدم مؤشرا بورصتى دبى وكازابلانكا المغربية بنسبة طفيفة بلغت %0.05 و%0.8 ليستقرا عند 3655 نقطة و12687 نقطة على التوالى.