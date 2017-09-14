شريف إسماعيل 2

أحمد الدسوقى



قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت فى تخفيض معدلات البطالة إلى 11.9%، فى الربع الأخير من عام 2016، مقارنة بـ 12.6 خلال نفس الفترة من عام 2015.



وأكد إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ، اليوم الخميس، أن الشمول المالي يعد أحد أولويات الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي في ظل تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.



وتابع: "مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الهام تعد أكبر دليل على اهتمام مصر الكبير بالشمول المالي".