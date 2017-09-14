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عقـــارات
الإسكان: إنشاء نقطة شرطة بالحي السابع بالمنيا الجديدة
الخميس 14 سبتمبر 2017 12:20 م
مصطفى مدبولى 2
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مصطفى مدبولى 2
المال - خاص
صرح المهندس محمد مصطفي وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم إنشاء نقطة شرطة بالحي السابع بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم طرح أعمال استكمال زراعة وتشجير مسطحات الميادين والجزر الرئيسية والفرعية بالحي السابع والإسكان العائلي (1 – 2 – 3) مرحلة أولي، والأحياء (1 – 2 – 5 – 6 – 8 – 9) والمنطقة الترفيهية، مرحلة ثانية، وأعمال زراعة وتشجير 300 ألف متر مسطح بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، و300 ألف متر مسطح مسطح بالإسكان العائلي (4 – 5 – 6 – 7 – 8)، واستكمال الحيين الثالث والرابع، بجانب طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحي الثاني وامتداده بالمدينة، موضحاً أنه تم الطرح في 6 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
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