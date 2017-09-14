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اقتصاد وأسواق
السيسى: الإصلاح الاقتصادى بدأ يحقق ثماره
الخميس 14 سبتمبر 2017 12:14 م
عبدالفتاح السيسى
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عبدالفتاح السيسى
مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة فى الشمول المالى
أحمد الدسوقى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نعمل وفق رؤية مصرية خالصة للوصول لحل لمواجهة المشكلات الاقتصادية، مؤكدا أن مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يحقق ثماره.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ منذ قليل، إلى أننا نعمل على تذليل العقبات التي تتحول دون وصول الخدمات المالية لبعض الفئات فى المجتمع المصرى.
ولفت الى أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة فى الشمول المالى خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه واثق من قدرة البنك المركزى عل تحقيق ذلك.
فى سياق متصل، قال إننا نجحنا في خفض عجز الميزان التجاري مع جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا الى أنه تم وضع استراتيجية مصر للتنمية 2030 وملتزمون بها.
شرم الشيخ
السيسي
الشمول المالى
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