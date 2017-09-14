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استثمار
القابضة الكيماوية تعقد جمعيات شركاتها التابعة الأسبوع المقبل
الخميس 14 سبتمبر 2017 12:03 م
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
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الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
المال -خاص
تبدأ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.
ويأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام للشركات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بعقد الجمعيات العامة فى مواعيدها وفقًا للقانون، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة بالشركات والذى يمثل أحد محاور خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها.
وتعقد الجمعيات العامة لعدد 4 شركات يومى الأحد والإثنين 17 و18 سبتمبر 2017، وهى: "مطابع محرم الصناعية"، و"النقل والهندسة"، والمصرية للأحذية "باتا"، و"نيازا" على التوالى.
يذكر أن الشركة القابضة تتبعها 18 شركة هى: (مطابع محرم الصناعية، والنقل والهندسة، وباتا، ونيازا، والدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة، وناروبين، وسيناء للمنجنيز، والمكس للملاحات، والنصر للملاحات، وسيجوارت، والصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، واليايات ومهمات وسائل النقل، والمحاريث والهندسة، ومصر لصناعة الكيماويات، وراكتا، والشرقية للدخان، والقومية للأسمنت).
الشركة القابضة الكيماوية
وزارة قطاع الأعمال
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