السيسى: المصريون يخوضون معركة التنمية بكل صبر

السيسى 1111

صر تقود الحرب على الإرهاب بالنيابة عن العام كله



أحمد الدسوقى



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصرى يخوض معركة التنمية بكل صبر وتحمل بجانب معركة الإرهاب.



وأشار خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ، منذ قليل الى أن مصر تقود حرباً على الإرهاب بالنيابة عن العالم كله.



وتابع:" الجندي المجهول الحقيقي في معركة الحرب على الإرهاب ومعركة التنمية هو الشعب المصري".







