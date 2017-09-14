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اقتصاد وأسواق
السيسى: المصريون يخوضون معركة التنمية بكل صبر
الخميس 14 سبتمبر 2017 11:57 ص
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صر تقود الحرب على الإرهاب بالنيابة عن العام كله
أحمد الدسوقى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصرى يخوض معركة التنمية بكل صبر وتحمل بجانب معركة الإرهاب.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ، منذ قليل الى أن مصر تقود حرباً على الإرهاب بالنيابة عن العالم كله.
وتابع:" الجندي المجهول الحقيقي في معركة الحرب على الإرهاب ومعركة التنمية هو الشعب المصري".
شرم الشيخ
السيسي
الشمول المالى
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