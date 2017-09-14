EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
عامر: دعم القيادة السياسية حقق الاستقرار المالى والنقدى
الخميس 14 سبتمبر 2017 11:38 ص
طارق عامر 1
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عامر: أعدكم أن تكون البورصة المصرية من أقوى الأسواق الناشئة
طارق عامر 1
أحمد الدسوقى
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن التحديات كانت كبيرة أمامنا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تم تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فى البلاد.
وأشار عامر، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة نجحت فى تنفيذ برنامجًا لتصحيح الاختلالات الهيكلية فى الوضع المالى والنقدى خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "الفترة الماضية كانت عصيبة".
البنك المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا