عامر: دعم القيادة السياسية حقق الاستقرار المالى والنقدى

طارق عامر 1

أحمد الدسوقى



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن التحديات كانت كبيرة أمامنا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تم تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فى البلاد.



وأشار عامر، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة نجحت فى تنفيذ برنامجًا لتصحيح الاختلالات الهيكلية فى الوضع المالى والنقدى خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "الفترة الماضية كانت عصيبة".