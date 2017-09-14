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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الخضروات و5 جنيهات لكيلو الطماطم
الخميس 14 سبتمبر 2017 11:30 ص
الخضروات
أخر الأخبار
الخضروات
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضراوات استقراراً اليوم الخميس وسجلت الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، البطاطس 4 إلى 5 جنيهات، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو، البصل 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، الخيار 6 جنيهات.
وأكد تجار خضراوات في الجيزة أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، والبروكلي 10 جنيهات، الباذنجان من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو،والملوخية 5 جنيهات للكيلو، والفاصوليا الخضراء من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبامية من 8 إلى 12 جنيهًا، الكوسة 5 جنيهات.
أسعار الخضروات
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