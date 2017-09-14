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عقـــارات
الوزراء: طرح مرحلة تكميلية بمشروع بيت الوطن
الخميس 14 سبتمبر 2017 11:02 ص
شريف إسماعيل 9
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بدور إبراهيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء، فى اجتماعه -أمس- برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على الطلب المقدم من الوزارة فيما يخص التحويلات الواردة للحجز بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين في الخارج".
ويشمل ذلك الموافقة على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع بعد تاريخ 2/6/2017 وحتى اليوم، مع طرح مرحلة تكميلية بالمدن التي انتهت بها قطع الأراضي، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات، فضلاً عن منح الحاجزين بمراحل المشروع المختلفة بصفة دائمة نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن، سواء للأراضي أو الوحدات السكنية، وذلك فيما عدا القسط الأخير.
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