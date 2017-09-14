المصرية للاتصالات تسيطر على حريق بالورش المركزية‎

المصرية للاتصالات

المال - خاص



أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن حريق محدود قد اندلع بقطاع الورش المركزية التابع للشركة بمنطقة السبتية بوسط القاهرة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره.



وانتقل عدد من قيادات المصرية للاتصالات إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيًا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطه، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.



يذكر أن المصرية للاتصالات كانت أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع للاتصالات فى سبتمبر الماضى، بقيمة 7.08 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية والنصف الآخر بالدولار، وسددت منها 5.2 مليار جنيه، مع تقسيط المتبقى على 4 سنوات.



ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.