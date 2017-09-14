رئيس جامعة الإسكندرية: التعاون الدولى تبحث تمويل الكلية التكنولوجية

عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية

❏ تطوير مبنى «العلوم» بتمويل من وزارة التخطيط على 3 سنوات

❏ إقرار زيادة المصروفات الدراسية بالعام الجديد نتيجة لارتفاع الأسعار %10

❏ «تعويم الجنيه» تسبب فى إلغاء مناقصات صيانة المباني

❏ «فاركو» للأدوية تتبنى المسح الطبى لفيروس «سى» على طلاب الجامعة وعلاجهم



مها يونس



قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم البدء فى إنشاءات أرض الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة والبالغة 351 فدانا من خلال عمل أسوار؛ استعداداً لإنشاء كلية تكنولوجية بها، موضحاً أنه تم تقديم المُقترح لوزارة التعليم العالى، والمُقرر أن يتم تمويل المشروع من خلال وزارة التعاون الدولى.



وأضاف الكردى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الكلية التكنولوجية ستشهد تعاونا فى التمويل المادى من خلال مشاركة عدة جهات دولية على استعداد لتقديم المساعدة لمصر فى هذا القطاع، على غرار المساعدات الإيطالية والألمانية والإنجليزية التى قُدمت مُسبقا بالقطاع التعليمى التكنولوجى، موضحاً أن الكلية تستهدف تخريج جميع التخصصات بالوظائف المعاونة للطبيب، سواء فى الطب أو الصيدلة أو الأسنان.



أشار إلى أن أرض جامعة الإسكندرية تعانى كانت من أزمة الإنذار بسحبها لأكثر من مرة، من قبل جهاز مدينة برج العرب، والذى يشترط منذ الحصول على الأرض البدء فى الإنشاءات، إلا أن الجامعة حصلت عليها منذ عدة سنوات دون بدء الأعمال بها أو اتخاذ أية خطوات، لحين تولى «الكردي» مقاليد الجامعة لإحياء مشروع خلق امتداد لجامعة الإسكندرية ببرج العرب.



وأوضح الكردى أن تحرير سعر الصرف أثر على خطط الجامعة الخاصة بصيانة عدد من المبانى المتهالكة، وكان أبرزها مبنى كلية «علوم الشاطبي» والذى شهد إلغاء عدد كبير من المناقصات بشأن ترميمه وتطويره، مُرجعاً ذلك لتغيير أسعار الخامات، مؤكداً أن عملية تطوير مبانى الكلية شهدت انسحاب المتقدمين للمناقصات لعدم جدواها، إلا أن ثبات سعر الدولار النسبى أدى إلى البدء فى الصيانة بالوقت الحالى.



وأشار الكردى إلى أن هناك مقترحا قدمته وزارة التعليم العالى بشأن هدم مبنى كلية العلوم الكائن بطريق الحرية، والذى يعانى من التهالك منذ سنوات، وبنائه من جديد ليكون مماثلاً لكلية الهندسة المجاورة له، وذلك من خلال 3 مراحل لإتمام المشروع، بتمويل من وزارة التخطيط مُقسم على ثلاث سنوات، وبمساهمة المجتمع المدنى وفقاً لارتفاع تكلفة التطوير.



وتواجه جامعة الإسكندرية بالعام الدراسى الجديد أزمة زيادة المصروفات الدراسية وتسكين المدن الجامعية، والتى لاقت رفضا من قبل الطلاب، وأكد الكردى أن قرار الزيادة اتخذه المجلس الأعلى للجامعات، بناء على ارتفاع الأسعار منذ العام الماضى مروراً بالجارى، والتى أدت بدورها إلى ارتفاع قيمة التسكين من 185 جنيها إلى 350 جنيها، وذلك فيما يخص طلاب المدن الجامعية.



وأكد رئيس الجامعة أن الطالب يحق له اختيار الإقامة بدون تغذية مقابل 150 جنيهًا أو الإقامة بالتغذية مقابل 350، وذلك بالتزامن مع ميزانية التغذية التى ارتفعت بقيمة %10، موضحاً أن تكلفة الإقامة للطالب بالمدينة الجامعية تصل إلى ما يزيد عن 1300 جنيه تقوم الجامعة بتحمل هذا الفارق.



وأضاف الكردى، أن الجامعة لا تزال الأقل فى تحصيل المصروفات الدراسية مقارنة بجامعات عين شمس والقاهرة، مشيراً إلى أنه تم إقرار الزيادة بواقع 300 جنيه للكليات العملية، و150 للنظرية، وسيتم تخصيصها لتطوير العملية التعليمية فى الجامعة، من خلال حساب مركزى يتم تخصيصه لهذا الغرض.



وتتطرق إلى الكشف عن إدراج المسح الطبى لفيروس «سي» إلى الكشف الطبى الذى يُجرى على الطلاب، وذلك للمرة الأولى بالجامعة، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية، والتى أقرت خلال اتفاقية مع الجامعة بعلاج كافة الطلاب المصابين بالمرض لحين تماثلهم للشفاء.



ولفت الكردى إلى أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب لتوقيع الكشف الطبى عليهم وفق جدول زمنى تم إعداده لمراعاة إنهاء إجراءاته الأساسية للطلاب المستجدين فى 5 أكتوبر المقبل، والذى يتم بالوحدة العلاجية بالمجمع الطبى.



❏ مشروع إنشاء المجمع الطبى ومصنع الأدوية ينتظر موافقة «التنمية المحلية»

❏ استكمال إنشاءات مجمع الكليات بمطروح بعد توقف دام 12 شهرا

❏ لأول مرة بمصر.. إطلاق «البترول والتعدين» واستقبال 33 طالبا بالعام الأول



كشف الدكتور محمد إسماعيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لفرع مطروح، عن الاتفاق الذى جرى بين كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والباحثين فى روسيا، بشأن تأهيل الكوادر اللازمة بقسم الهندسة النووية للمشاركة فى مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك عقب زيارة عميد كلية الهندسة لروسيا مؤخراً والاتفاق على مجموعة من البرامج التدريبية فى الهندسة النووية.



وأضاف إسماعيل فى تصريحات صحفية، أنه تقدم بمقترح لمحافظ مطروح لإنشاء أول مجمع طبى يشمل كليات الطب والتمريض، إضافة إلى مصنع لإنتاج الأدوية، موضحاً أن المقترح ينتظر الموافقة من قبل وزارة التنمية المحلية، فى ظل الاجتماعات التى عقدت بشأنه.



وعلى صعيد مشروعات فرع الجامعة بمطروح، قال «إسماعيل» إنه تم استكمال الأعمال المتوقفة بشأن مشروع إنشاء مجمع الكليات المنتظر بالمحافظة الكائن بالكيلو 9، على مساحة 50 فدانا، والذى يشمل إنشاء مجمع للكليات والمبانى التعليمية ورعاية الشباب ونزل المدينة الجامعية، والذى واجه فترة توقف دامت 12 شهرا، ويُشار إلى أنه تم إسناد عمليات الإنشاء للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وتم تخصيص مبلغ 50 مليون للإنشاءات كمرحلة أولى.



وأشار إسماعيل إلى أن فرع الجامعة بمطروح أطلق كلية جديدة لأول مرة بمصر وهى كلية «علوم البترول والتعدين»، وذلك لدعم ذلك القطاع من خلال خلق كوادر مستقبلية، والتى تم افتتاحها مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم استقبال 33 طالبا بمجموع %66.



وأوضح أن فرع مطروح بدأ فى تطبيق الميكنة الإدارية لتسهيل دفع المصروفات على الطلاب، وذلك من خلال الدفع الإلكترونى، والذى يُطبق لأول مرة بجامعة الإسكندرية وفقا لاتفاق تم بين جامعة الإسكندرية والبنك الأهلى.



وأشار إلى أنه بالتزامن مع توقيع الكشف الطبى على طلاب جامعة الإسكندرية، تم بدء الكشف الطبى الخاص بفيروس سى من خلال عدد 2 سيارة من قبل شركة فاركو للأدوية للطلاب البالغ عددهم 2500 طالب بمطروح، والموزعين على 7 كليات، إضافة إلى توقيع الكشف على موظفى الجامعة وعدد 4000 مواطن، وذلك بدعم من شركة فاركو وجامعة الإسكندرية لمحافظة مطروح.

