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استثمار
9 عروض عالمية لتطوير شركة الحديد والصلب
الخميس 14 سبتمبر 2017 10:11 ص
حديد المراكبي للصلب
أخر الأخبار
حديد المراكبي 556
المال - خاص
في إطار متابعة وزارة قطاع الأعمال العام لمشروعات هيكلة وتحديث خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لها وخاصة المتعثرة منها، تلقت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عروضًا من تسع شركات عالمية للمشاركة فى إعادة تأهيل وتطوير خطوط شركة الحديد والصلب التابعة لها.
وقالت الشركة في بيان صادر اليوم، إن تقديم تلك العروض جاء من خلال المناقصة العالمية التى كانت قد طرحتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 21 أبريل 2017 لتطوير وتأهيل خطوط شركة الحديد والصلب، فى ضوء دراسة جدوى مالية وفنية تم إعدادها بواسطة مكتب استشارى متخصص.
وشملت العطاءات المتقدمة للمناقصة 9 شركات إيطالية وصينية وأوكرانية وروسية وألمانية من إجمالى 22 شركة سحبت كراسات الشروط، حيث تم فتح المظاريف يوم 12 سبتمبر 2017 ـ آخر يوم لتلقى العروض ـ وستقوم اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلى ذلك التقييم المالى للعروض المقبولة فنيا وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
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