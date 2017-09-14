القاضى: اعتماد التوقيع الإلكترونى كآلية لتسجيل الشركات الجديدة

المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات

إيتيدا تدرس تجارب دول عربية وأوروبية منها الإمارات



محمود جمال



اعتمدت وزارتا «الاتصالات» و«الاستثمار» خدمات التوقيع الإلكترونى، كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.



وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فى تصريحات لـ «المال»، إن وزارته نجحت خلال المرحلة الماضية فى تفعيل بنود قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2014، بعدما كان «ميتا»– بحسب تعبيره– لسنوات طويلة، نظرا لعدم توافر إرادة سياسية لتطبيقه.



والتوقيع الالكترونى E-signature هو عبارة عن ملف رقمى صغير (شهادة رقمية) يصدر عن أحد الهيئات الحكومية أو الخاصة، مزودة بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الاسم ، ورقم المسلسل، وتاريخ صدور الشهادة، ومكان استخراجها.



من جانبها، كشفت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عن قرار الهيئة تشكيل لجنة لدراسة مطالب الشركات العاملة فى مجال التوقيع الإلكترونى، ومنها تفعيل تطبيقاته على شرائح المحمول، بجانب دراسة بنود التراخيص الممنوحة لها، وخلصت اللجنة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى لا تمنع تطبيق ذلك.



يشار إلى أن شركات التوقيع الإلكترونى، وهى «إيجيبت تراست» و«مصر المقاصة» و«SNS»، رفعت مذكرة منذ شهرين لـ«إيتيدا» تتضمن إدراج تطبيقات التوقيع الإلكترونى على شرائح المحمول، ودراسة التجارب العالمية المماثلة للحالة المصرية للوقوف على تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، بما يتوافق مع متغيرات العصر.



وأوضحت أسماء حسنى، فى تصريحات لـ«المال»، أن «إيتيدا» تدرس عددًا من تجارب الدول الأوروبية والخليجية فى استخدام التوقيع الإلكترونى والتحول إلى مفهوم الهوية الرقمية، أبرزها الإمارات للاستفادة من تجربتها الناجحة فى هذا الشأن، كما قررت «إيتيدا» أيضا اعتماده كأحد شروط تسجيل الشركات بقاعدة بيانات الهيئة.



على صعيد آخر، أضافت رئيس الهيئة أنها بصدد إنشاء مجمعين صناعيين بمنطقتى «بنى سويف» و«السادات» التكنولوجيتين، ويحتوى الأخير على معمل لإجراء اختبارات جودة معتمدة على منتجات الإلكترونيات المصنعة فى مصر، وذلك بالشراكة مع أحد المعامل الدولية التى لها حق إصدار شهادات جودة معتمدة عالميا منها CE Mark.



ورأت أن التوسع فى إنشاء معامل الجودة سينعكس بالإيجاب على عملية تأهيل وتحفيز المنتجات المصرية للتصدير للخارج، كما سيساعد أيضا فى سهولة اختبار السلع المستوردة ومنع دخول الرديئة منها، مما سيسهم فى الحفاظ على تنافسية المنتج المصرى.



يذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى فى مصر تخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التى يمكن تقديمها إلكترونياً للمواطنين.



والتقى وزير الاتصالات ياسر القاضى منذ ايام سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لاستعراض دور وزارة الاتصالات فى مشروع ميكنة خدمات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ، وإتاحتها للمستثمرين إلكترونيا داخل المناطق التكنولوجية الجديدة.



وينفذ مشروع ميكنة خدمات هيئة الاستثمار على مرحلتين الأولى تتعلق باجراءات التأسيس الالكترونى للشركات على موقع الهيئة ، وتستهدف الثانية والمقرر تنفيذها خلال 6 شهور تقديم خدمات اخرى الكترونيا منها شهادات عدم الالتباس.



ويعمل «مركز تميز للتوقيع الالكترونى» التابع لـ «إيتيدا»، على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكترونى وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية.