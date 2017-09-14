بنوك عالمية تعرض إقراض المركزى 5 مليارات دولار

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❐ عامر: 11 مليار دولار ديونًا مستحقة.. جزء منها يخضع لمفاوضات تجديد



محمد سالم



كشف محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، أن مجموعة بنوك عالمية عرضت تقديم سيولة لـ«المركزى» بنحو 5 مليارات دولار، بأجل زمنى يصل إلى 5 سنوات.



وفى رده على سؤال لـ«المال»، خلال مشاركته أمس فى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولى للشمول المالى الذى يبدأ أعماله، اليوم الخميس، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وممثلى 80 دولة حول العالم، قال إن «المركزى» كان قد حصل على قرض من بنوك عالمية بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الماضى ومستحقة السداد فى شهر ديسمبر المقبل.



وأوضح عامر أن هذه البنوك عرضت تجديد قيمة القرض وزيادتها إلى 5 مليارات دولار، بأجل زمنى يصل إلى 5 أعوام.



وأشار محافظ المركزى إلى أن مدفوعات الدين الخارجى خلال العام المالى الجارى 2017 - 2018 تصل إلى 11 مليار دولار، وأن جزءًا منها قد يخضع للتجديد مثل القرض المشار إليه، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة الصينية بقيمة 2.7 مليار دولار، المقرر تجديدها ديسمبر المقبل.



وسددت مصر، وفقًا لعامر، ما قيمته 3 مليارات دولار خلال شهرى يوليو وأغسطس من المستحقات واجبة السداد، لافتا إلى ان هناك التزامات شهرية تتم دون تأخير.



وأضاف أنه تم سداد نسبة كبيرة من مستحقات شركات البترول العاملة فى السوق، رافضًا الإفصاح عن المتبقى.



وكان وزير البترول طارق الملا قال قبل نحو شهرين أن مصر سددت نحو 2,2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية فى النصف الثانى من العام المالى الماضى 2016/ 2017، فيما بلغت تلك المستحقات بنهاية يونيو الماضى نحو 2.3 مليار دولار وفقا للوزير.



وحول أزمة تحويل أرباح الشركات إلى الخارج فى الفترة الماضية، قال عامر إنها انتهت، إذ يوجد فوائض عند البنوك تمكنها من سداد جميع الالتزامات.