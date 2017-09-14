زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 4.6 درجة

زلزال

وكالات:



أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا قدرت شدته عند 4.6 درجة مبدئيا هز شرق البلاد اليوم الخميس، وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال الذى وقع الساعة 0927 صباحا (0027 بتوقيت جرينتش) كان فى منطقة سايتاما إلى الشمال من طوكيو.



ووقع الزلزال على عمق 50 كيلومترا، ولم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.