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سيـــاســة
السعودية تدعو مواطنيها للإبلاغ عن أى نشاط إرهابي
الخميس 14 سبتمبر 2017 03:15 ص
شرطة السعودية
أخر الأخبار
شرطة السعودية
أ ف ب
دعت السلطات السعودية مواطنيها إلى التبليغ عن أى نشاط "إرهابى" على مواقع التواصل الاجتماعى عبر استخدام تطبيق على الهواتف الجوالة، مبيّنة ما هى طبيعة الأنشطة التى تصفها بالإرهابية.
وجاء فى "تغريدة" على حساب تديره وزارة الداخلية على موقع تويتر "عند ملاحظتك لأى حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكارا إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فورا عبر تطبيق "كلّنا آمن".
وأنشئ هذا التطبيق فى فبراير من العام الجارى، لكنه كان فى ما قبل متخصصا فى المخالفات المرورية والسرقات، قبل أن يكتسب الآن بعدا سياسيا.
ونُشرت تغريدتان لاحقتان بيّنت أولاهما ما يندرج ضمن "الجرائم الإرهابية" من "تعريض الوحدة الوطنية للخطر" و"تعطيل النظام الأساسى للحكم أو بعض مواده"، و"الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها".
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