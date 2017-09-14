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أسواق عربية
قطر تضخ 38 مليار دولار من احتياطياتها لمواجهة الحصار
الخميس 14 سبتمبر 2017 01:44 ص
أمير قطر تميم
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أمير قطر تميم
إعداد- عبدالغفور أحمد محسن
ضخت قطر 38.5 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية المقدرة بنحو 340 مليار دولار، في الاقتصاد، لمواجهة آثار الحصار الذي فرضته عليها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، نقلا عن تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
وتعتقد موديز أن المبلغ الذي يساوي 23% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، جرى استخدامه لدعم الاقتصاد خلال أول شهرين من الحصار الذي بدأ في 5 يونيو الماضي.
وتقول موديز إن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة جراء قيود السفر والتجارة التي فرضت عليها، وأوضحت أن على الدوحة التعامل مع ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع قطاعات السياحة والتجارة.
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