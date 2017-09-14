المصرية للاتصالات: السيطرة على حريق محدود بالورش المركزية

المصرية للاتصالات

المال خاص



أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريق محدود قد اندلع، منذ قليل، بقطاع الورش المركزية التابع للشركة بمنطقة السبتية بوسط القاهرة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الأطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره.



وقالت الشركه في بيان، منذ قليل، إن عددا من قياداتها انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطه، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.