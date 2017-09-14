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رياضة
مانويل جوزيه: الكرة المصرية تدهورت كثيرا
الخميس 14 سبتمبر 2017 12:14 ص
مانويل جوزيه
أخر الأخبار
مانويل جوزيه
- محمد صلاح رقم واحد فى مصر الآن
أحمد الدسوقى
قال البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، إن الكرة المصرية تدهورت كثيرا فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يتابع الدورى المصرى ولكن المنتخب فقط.
ولفت خلال لقائه بالإعلامى عمرو أديب، إلى أن اللاعب محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى هو الرقم واحد فى مصر الآن، مضيفا: "زمان كان فى 6 أو 7 نجوم".
وأكد أنه من عشاق النادى الأهلى وجماهيره، لافتا إلى أن علاء عبدالصادق هو الذى غير مجلس إدارة الأهلى تجاهه وللأسف إدارة الأهلى "مشيت ورا كلامه".
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