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الأمين العام للأمم المتحدة: مسلمو الروهينجا يواجهون كارثة
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 10:39 م
الروهينجا
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الروهينجا
مجلس الأمن يطلب بإجراءات فورية لوقف العنف في ميانمار
بي بي سي:
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلق عميق إزاء "العنف المفرط" بولاية راخين في ميانمار، التي هرب نحو 379 ألف من المسلمين الروهينجا خلال الأسابيع الأخيرة.
وطالب المجلس- في بيان صادر عنه- باتخاذ "إجراءات فورية لوقف العنف في ولاية راخين وتهدئة الوضع".
وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إن مسلمي الروهينجا في ميانمار يواجهون "كارثة إنسانية".
ووصف غوتيريش هجمات قوات الأمن المزعومة على قرى الروهينجا بأنها غير مقبولة ودعا إلى وقف العمليات العسكرية، ويؤكد الجيش أنه يلاحق المتشديين وينفي استهدافه المدنيين.
وهرب عشرات الآلاف من المسلمين الروهينجا إلى بنغلاديش منذ بدء أعمال العنف الشهر الماضي، وتعرضت قرى بكاملها إلى الحرق في المناطق التي تقطن فيها غالبية المسلمين.
ويتعرض المسلمون الروهينجا إلى القمع منذ سنوات في ولاية راخين التي توجد بها أغلبية بوذية.
وتعتبر سلطات ميانمار الروهينجا مهاجرين غير شرعيين، وتمنعهم من المواطنة على الرغم من أنهم يعيشون في البلاد منذ عقود طويلة.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن المسلمين الروهينجا الهاربين من ميانمار إلى ينغلاديش لا يحصلون على المساعدات الإنسانية الكافية.
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