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استثمار
اتحاد المستثمرين يؤجل بعثة تنزانيا لمدة شهرين
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 09:48 م
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
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الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
أحمد اللاهونى
أجلت لجنة تنمية الصادرات بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين موعد سفر البعثة التجارية إلى تنزانيا لبحث الفرص المتاحة لمنتصف نوفمبر المقبل بدلا من منتصف الشهر الحالى.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة تحقيق نمو فى الصادرات بواقع 10 % وزيادتها لأكثر من 22 مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 20 مليارًا متحققة فى نهاية العام الماضى.
وأرجع محمود برعى، رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم، تأجيل سفر البعثة لمدة شهرين إلى تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من الاتحاد ومسئولى قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة، لإعداد دراسة كافية عن احتياجات سوق تنزانيا والدول المجاورة.
ويخطط اتحاد المستثمرين اقتحام سوق أوغندا ودول شرق أفريقيا عبر تنزانيا، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة فى اقتحام القارة السمراء، وزيادة معدلات التصدير إليها.
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